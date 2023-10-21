我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍二從慕尼黑掠走一幅300年名畫 歸還德國

遭哈瑪斯俘虜的伊州母女檔獲釋 燦笑與拜登通話

她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形

中國新聞組／北京21日電
曾任內蒙古滿洲里市委副書記、市長的許愛蓮，因犯賄賂罪、利用影響力受賄罪，被判處有期徒刑11年。（取材自上游新聞）
曾任內蒙古滿洲里市委副書記、市長的許愛蓮，因犯賄賂罪、利用影響力受賄罪，被判處有期徒刑11年。（取材自上游新聞）

近年來「美容腐敗」成為中國貪腐常見形式，被稱為「最美翹臀局長」的遼寧鞍山市國稅局前局長劉光明，是最經典案例，媒體指她以色上位，整形花費高達500多萬元（人民幣，下同）。近日，政協北京市延慶區委員會原黨組成員、副主席陳桂芬也被通報「違規收受禮品、接受美容安排」，「美容腐敗」撂倒的官員，再添一人。

香港01報導，北京市紀委通報，陳桂芬利用職務之便，為他人在承攬工程、土地開發等方面謀取利益，違規收受禮品、接受美容安排，嚴重違紀，已遭開除黨籍並起訴。

這幾年落馬的貪官，涉嫌美容腐敗的不在少數。所謂美容腐敗，就是指因美容而發生的貪汙、受賄案件，例如高檔美容等奢靡消費安排。最有名的案例莫過於有「最美翹臀局長」之稱的劉光明。

媒體指出，劉光明為了升遷，先後與40名高官發生性關係，還多次到香港等地美容整形，花費金額高達500多萬元，光臀部整形就花50多萬元。

央視網報導，「人工美女」成了劉光明的資本。短短幾年內，她從一名普通的稅務所副所長一躍成為鞍山國稅局局長，實現了名副其實的「火箭式升職」。根據資料顯示，劉光明把持下的遼寧鞍山國稅局，每年稅收漏洞至少89億。她的故事更成為監察機構的教材，説她為了以色相勾引官員，整出了一個「鞍山市最美麗的屁股」。

上游新聞整理報導，列出了貪官「沉迷美容，生活奢靡」亂象。如滿洲里市前市長許愛蓮，收賄200多萬，打一支美容針就要15萬；北方工業大學前副校長沈志莉，一次美容就花69萬元，總消費紀錄超過450萬元；青海茫崖市委會書記孔祥輝則多次和妻子一起美容整形，花費306萬元，引起高度關注。這些貪官都已被判刑10年以上，併處巨額罰金。

極目新聞評論，因愛美或動用公款，或接受賄賂，步入違法犯罪的迷途，這樣的美容已不是簡單的個人愛好，背後是以權謀私、化公為私。這就顯得很醜了，也是畸形的形象觀。用貪汙腐敗來美容，會越美越不堪。

政協北京市延慶區委員會原黨組成員、副主席陳桂芬。（微博）
政協北京市延慶區委員會原黨組成員、副主席陳桂芬。（微博）
遼寧鞍山市前國稅局局長劉光明。（取材自微博）
遼寧鞍山市前國稅局局長劉光明。（取材自微博）

國稅局 北京 香港

上一則

王思聰摳門? 花40萬買國產車還要優惠 網：​消費降級我信了

延伸閱讀

國稅局推免費電子報稅 加州試點

國稅局推免費電子報稅 加州試點
Skinvive水光針真正告別乾肌困擾 任安慎整型美容獲首批產品提供注射診治

Skinvive水光針真正告別乾肌困擾 任安慎整型美容獲首批產品提供注射診治
被追討289億元稅款 微軟喊冤拒繳 不排除告國稅局

被追討289億元稅款 微軟喊冤拒繳 不排除告國稅局
任安慎整型美容新增診治項目 口腔矯正器治療睡眠呼吸暫停症

任安慎整型美容新增診治項目 口腔矯正器治療睡眠呼吸暫停症

熱門新聞

乳牛貓一起烤火，但其中一隻好像不太一樣。(圖取自新浪網)

4隻乳牛貓烤火取暖「有臥底」網笑：不仔細看真沒發現

2023-10-16 13:55
（取自X平台）

北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲

2023-10-13 16:29
(取自微博)

腎挫裂、肋骨骨折…猛犬撕咬2歲童 視頻慘不忍睹

2023-10-16 13:44
加拿大一架巡邏機14日執行聯合國任務期間遭解放軍戰鬥機近距離攔截，加媒環球新聞（Global News）當時就在這架加拿大軍機隨行採訪。（截自YouTube@Global News）

加拿大軍機遭解放軍機近距離攔截 中國：滋事挑釁

2023-10-17 13:02
雙開冰箱門

杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？

2023-10-12 08:30
中共中央紀委痛批中國銀行前董事長劉連舸「道德敗壞」，港媒更直指他娶自己兒子的前女友為第四任妻子。（中新社）

中銀落馬董事長劉連舸 第4任老婆竟是兒子前女友

2023-10-17 01:11

超人氣

更多 >
這位101歲人瑞的長壽秘訣 你大概沒聽過

這位101歲人瑞的長壽秘訣 你大概沒聽過
別用漂白水 內行曝清馬桶「1神物」便宜又好用：一刷秒變白

別用漂白水 內行曝清馬桶「1神物」便宜又好用：一刷秒變白
金馬影帝紐約出意外 急診苦等8小時嘆：嚴重點早掛了

金馬影帝紐約出意外 急診苦等8小時嘆：嚴重點早掛了
「怪不得希特勒想擺脫他們」花旗女員工評加薩醫院爆炸 這下慘了

「怪不得希特勒想擺脫他們」花旗女員工評加薩醫院爆炸 這下慘了
犯下危險錯誤 發拜登和美駐以色列特種部隊合照「沒打馬」 白宮急刪文

犯下危險錯誤 發拜登和美駐以色列特種部隊合照「沒打馬」 白宮急刪文