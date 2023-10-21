她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形

曾任內蒙古滿洲里市委副書記、市長的許愛蓮，因犯賄賂罪、利用影響力受賄罪，被判處有期徒刑11年。（取材自上游新聞）

近年來「美容腐敗」成為中國貪腐常見形式，被稱為「最美翹臀局長」的遼寧鞍山市國稅局 前局長劉光明，是最經典案例，媒體指她以色上位，整形花費高達500多萬元（人民幣，下同）。近日，政協北京 市延慶區委員會原黨組成員、副主席陳桂芬也被通報「違規收受禮品、接受美容安排」，「美容腐敗」撂倒的官員，再添一人。

據香港 01報導，北京市紀委通報，陳桂芬利用職務之便，為他人在承攬工程、土地開發等方面謀取利益，違規收受禮品、接受美容安排，嚴重違紀，已遭開除黨籍並起訴。

這幾年落馬的貪官，涉嫌美容腐敗的不在少數。所謂美容腐敗，就是指因美容而發生的貪汙、受賄案件，例如高檔美容等奢靡消費安排。最有名的案例莫過於有「最美翹臀局長」之稱的劉光明。

媒體指出，劉光明為了升遷，先後與40名高官發生性關係，還多次到香港等地美容整形，花費金額高達500多萬元，光臀部整形就花50多萬元。

央視網報導，「人工美女」成了劉光明的資本。短短幾年內，她從一名普通的稅務所副所長一躍成為鞍山國稅局局長，實現了名副其實的「火箭式升職」。根據資料顯示，劉光明把持下的遼寧鞍山國稅局，每年稅收漏洞至少89億。她的故事更成為監察機構的教材，説她為了以色相勾引官員，整出了一個「鞍山市最美麗的屁股」。

上游新聞整理報導，列出了貪官「沉迷美容，生活奢靡」亂象。如滿洲里市前市長許愛蓮，收賄200多萬，打一支美容針就要15萬；北方工業大學前副校長沈志莉，一次美容就花69萬元，總消費紀錄超過450萬元；青海茫崖市委會書記孔祥輝則多次和妻子一起美容整形，花費306萬元，引起高度關注。這些貪官都已被判刑10年以上，併處巨額罰金。