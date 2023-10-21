山西女「菜鳥驛站」取貨 從2樓跌落1樓恐癱 網：不只她跌過

傷者跌倒的洞口平時有鐵板覆蓋。（取材自揚子晚報／受訪者供圖）

山西青年作家張象爆料，其妻子在山西省太原市一處菜鳥驛站取件時，不慎從店家用來上下貨的洞口跌落，導致脊髓損傷，有高位截癱風險。對此，菜鳥驛站方面表示事件正在處理中，出事的站點已經撤走。不過，事情發酵後，許多網民表示，他們所在地附近的菜鳥驛站也有類似問題，尤其是樓梯窄陡，有安全隱患。

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上游新聞報導，張象受訪表示，意外發生在8月25日中午，他的妻子劉暢(化名)前往小區的菜鳥驛站取件。據監控視頻顯示，在該菜鳥驛站裡的兩列快遞貨架的拐角處，緊鄰牆壁的地面上有一方形洞口，一名疑似菜鳥驛站員工將一小件快遞從洞口投下後，並沒有把洞口的門關上，該洞口附近也沒有警告標誌。之後劉暢經過該處，一腳踩空後跌落。

當天張象正在外地出差，「她說從菜鳥驛站二樓上掉下來了，全身都動不了」。菜鳥驛站工作人員後來協助劉暢送醫，醫師診斷為頸椎骨折、頸部脊髓損傷、四肢癱瘓，目前已做完手術，正在努力復健，但情況不樂觀，生活不能自理。有醫療相關人士在張象的發文下回覆說「很有可能面臨高位截癱」。

張象指控稱，該菜鳥驛站開在二樓，一樓是超市，但二樓的閣樓是店家自己搭建的，地面、樓梯都是鐵皮；平時該洞口是關閉的，但那天店家上貨沒有及時關上。

至於為何意外發生一個多月後才發文爆料？張象表示，日前得知該菜鳥驛站仍在營運，也未增設警告標誌，才讓他決定發聲。張象稱，他發文當晚，該菜鳥驛站就連夜搬走了。

菜鳥驛站方面受訪時僅表示，目前事件還在妥善處理當中。

張象表示，妻子目前的醫療費 用已經超過12萬元人民幣（約1.65萬美元），菜鳥驛站方面目前支付了5萬多元醫療費。張象說，他希望菜鳥驛站要對妻子負責到底，並公開道歉，且徹查全中國的站點是否還有類似的安全問題。

報導指，事實上不只張象的妻子發生意外，有網民在新聞下留言稱，其家人也在同一個地方差點跌落。還有多名來自不同省份的網友都在社交平台上表示，其居住地附近的菜鳥驛站為了把一樓用來開店賺錢，設有相似的自建二樓格局，樓梯又窄又陡，不但要消費者自己上樓取貨，驛站員工也會從二樓將包裹或丟或滑地交給一樓員工。

北京 福茂律師事務所張志友律師分析指出，涉事菜鳥驛站經營者沒有對二樓的洞口做到相應的防護措施和風險提示，必須負起責任。

菜鳥驛站成立於2015年，由菜鳥公司創立，提供快遞物流的驛站及智能櫃連接服務，而菜鳥驛站站點多為個人創業加盟。