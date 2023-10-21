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以哈衝突／中國1家4口逃離以色列 一路時常幻聽爆炸聲

中國新聞組／北京21日電
陳女士剛滿一歲的女兒，也經歷了這場「逃離以色列」。(取材自紅星新聞)
陳女士剛滿一歲的女兒，也經歷了這場「逃離以色列」。(取材自紅星新聞)

「前一天還在住棚節狂歡，第二天就打仗。」隨著在中資企業工作的丈夫移居以色列的中國陳女士，新生活開始不到一個月，就必須帶著一家四口逃離以哈戰火。她形容，當地不時響起的警報聲和爆炸聲，讓她產生幻聽，摩托車等日常響聲甚至打雷都會誤聽成防空警報或爆炸，神經高度緊繃。所幸她們買到機票並平安返回了重慶，「我心裡懸著的石頭才真正落下」。

紅星新聞報導，陳女士表示，今年丈夫因工作被派駐以色列特拉維夫，隨後自己也和母親以及女兒也在8月一起到那邊生活。以哈衝突爆發時，距離陳女士一家人搬到以色列生活剛滿一個月。10月7日清晨，陳女士剛記錄完前一晚猶太社區住棚節的街頭演出，丈夫就對她說：「打仗了。」陳女士這才意識到，剛剛吵醒自己的是空襲警報聲。

警報結後束，隨之而來的是三次爆炸的轟鳴聲。以色列國防軍宣布進入戰爭狀態，清晨陳女士就催促丈夫去超市囤糧，當天買回肉、牛奶和20公斤大米。陳女士一家人聽到警報聲，就在90秒內躲進在特拉維夫偏北郊區租住處的一個特殊的防爆間，「那時候的感覺就是覺得自己大概率不會被擊中，但又在生死邊緣徘徊。」

10日，以色列政府開始建議居民們囤積生活用品。這時，再次去到超市的陳女士丈夫，才看到當地超市裡，本地人常用的雞蛋、牛奶的貨架上，已空空如也。

以哈衝突爆發後，陳女士丈夫開車去超市買回物資。(取材自紅星新聞)
以哈衝突爆發後，陳女士丈夫開車去超市買回物資。(取材自紅星新聞)

接下來的一段時間裡，警報聲占據了陳女士生活中的大部分關注點，「會時常產生幻聽，總覺得聽見了爆炸聲。警報聲響了更是讓人心慌，不響就會非常開心。」陳女士說，戰時神經高度緊繃，會把摩托車聲音、公交車啟動聲等日常響聲，誤聽成防空警報剛拉響的聲音，「有一次雷雨天，雷聲和爆炸聲的轟鳴無法區分，我就一直問：『剛剛是打雷還是爆炸？』」

接到政府通知後，以色列當地居民開始囤糧，超市貨架上食品被買空。(取材自紅星新聞)
接到政府通知後，以色列當地居民開始囤糧，超市貨架上食品被買空。(取材自紅星新聞)

11日，衝突爆發第五天，陳女士終於為全家人購買了特拉維夫經迪拜轉機回重慶江北機場的機票。陳女士和丈夫帶著60多歲的母親和剛滿1歲的女兒，抵達本古里安機場後，發現機場出境處人比平時多了起碼兩、三倍，陳女士心裡很緊張，「最怕是我們的飛機在飛行中被炸」。

歷經十多個小時，陳女士一家輾轉回到了中國。走出機艙，腦中時不時響起的爆炸聲幻聽仍提醒她，全家人剛剛從激烈的戰火中逃離。

以哈衝突爆發後，以色列機場離境處，人比平時多了至少兩三倍。(取材自紅星新聞)
以哈衝突爆發後，以色列機場離境處，人比平時多了至少兩三倍。(取材自紅星新聞)

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