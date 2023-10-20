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浦東海灘失蹤女童 百里外寧波灘塗發現遺體

中國新聞組／北京20日電
網友曬出女童在海灘上的照片，拍攝時間為當日17:53。（取材自新京報）
網友曬出女童在海灘上的照片，拍攝時間為當日17:53。（取材自新京報）

一名4歲半女童在上海南匯新城海灘走失逾兩周後，上海警方18日接獲寧波警方通報，稱寧波市鎮海區某灘塗發現一名女童遺體，衣著等特徵與失蹤的女童相似。

來源：YouTube

綜合媒體報導，失蹤女童遺體發現地在寧波新泓口水閘北側灘塗，距女童疑似落海地直線距離約98公里。發現地位於寧波鎮海區與慈溪市交界處，毗鄰金塘大橋，沿岸為鎮海石化園區，一般市民無法抵達灘塗邊。

獲悉後，上海警方派工作組到當地核查。經法醫檢測比對及家屬辨認，確認為失蹤兩周的黃姓女童，黃女死亡時間與其失蹤時間基本脗合，遺體衣著完整，無暴力損傷，符合溺水死亡特徵，排除刑事案件。

女孩獨自留在沙灘上12分鐘。（取材自新京報）
女孩獨自留在沙灘上12分鐘。（取材自新京報）

4歲黃姓女童4日與父母前往浦東南匯新城海灘遊玩，父親為取手機將女童獨留沙灘，十餘分鐘回沙灘未找到女兒向警方求助，民警從圖像發現女童等候約12分鐘後向水邊走去，摔倒後消失在海浪中。

失蹤女童的家庭合照被翻出，再度引發網民批評，更出現陰謀論。（取材自微博）
失蹤女童的家庭合照被翻出，再度引發網民批評，更出現陰謀論。（取材自微博）

警方通報發現遺體後，女童父親社交帳號遭遇大量網友攻擊，女童一家四口合照也被網民翻出，再次引發各種陰謀論和批評，有網民諷刺「還有個弟弟啊，一切都說得通了」、「照片清楚地顯示出重男輕女」；亦有網民批評「海邊獨留4歲女童12分鐘，這種教科書等級的遺棄還不判刑，會有人仿效」。

截至10月20日上午，「女童父親行為是否構成犯罪」話題閱讀量達到近3億。網民一面倒要求究責女童父親忽視照顧兒童的職責，據法律學者表示，目前並無相關法律懲罰相關疏失，因此許多網民要求判處「過失殺人罪」。

此外，有諮商師認為，女童父親的行為太自戀、太誇大，他認為自己可以掌控一切，對4歲孩子的自控性和對大自然存在的危險性評估都過於理想化。

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