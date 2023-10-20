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露富遭嫉？南陽「反串網紅」羅大美遭熟人撕票棄屍

中國新聞組／北京20日電
羅大美「男扮女裝」的古典美人扮相。（取材自微博）
羅大美「男扮女裝」的古典美人扮相。（取材自微博）

以反串扮演「比女人還漂亮」的古裝美女而擁有近300萬粉絲的尚姓男網紅羅大美，自7月初告知家人「有事要出去躲躲」後即失蹤，警方昨天證實羅大美已被綁架撕票，三名涉嫌人皆是熟人，不僅將羅大美殺害後棄屍紅薯窖，還盜用其銀行卡轉走約200萬元（人民幣，下同，約27.3萬美元），該案嫌疑人全部到案。

來源：YouTube

上游新聞報導，30多歲的羅大美目前單身，他在短視頻平台上與網友互動時，自稱老家在許昌禹州，是南陽一所戲劇學校2010屆學生。

羅大美本姓尚。（取材自微博）
羅大美本姓尚。（取材自微博）

熟識他的人指出，在戲劇學校就讀時，本姓尚的羅大美學習女聲。畢業後，他以南陽某區文化宮演員的身分參加各類比賽。短視頻平台興起後，他離開文化宮，扮演「比女人還漂亮」的古裝美女，漸漸在網路走紅，在各大短視頻平台上擁有近300萬粉絲。成為網紅後，羅大美忙於拍視頻，直播賣化妝品，在演繹場所及景區表演。

該人士指出，羅大美直播賣貨賺不少錢，2020年時花140多萬元買了一輛豪車，開美妝工作室，資助家人、幫助朋友、熱中公益。

羅大美為人大方，借出不少錢，但來借錢的人多了，羅大美也不堪其擾，將微信名改為「羅大美私人號（借錢直接拉黑）」。

知情人士稱，7月9日，羅大美發了最後一條朋友圈。他還在微信上告訴家人，有事要外出「躲躲」，沒事別發信息。8月底，羅大美家人感覺不對勁，遂報警。隨後，警方發現羅大美的車出現在南陽市南召縣境內，羅大美銀行卡轉出約200萬元。9月初，羅大美的屍體在南召一地窖內發現。「可能微信上和家人說要出去『躲躲』時就已經遇害了，兇手拿著他的手機發的。」

多年的朋友李女士介紹，羅大美在南陽買了三套房子、一輛車，經常發布購買玉器、黃金的資訊，有可能是「露富」遭到熟人嫉恨因而遇害。

南陽官方人士指出，羅大美遇害案有三名嫌疑人，均已落網。三嫌犯與羅大美熟識，將其騙至南召縣綁架勒索，隨後殺害並藏屍地窖，網傳被害人遭分屍是不實信息。目前，該案正在進一步偵辦中。

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