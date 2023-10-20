車輛擋路、拉橫幅阻衝刺… 中國馬拉松亂象多 官方出手

最後衝刺階段，中國跑手尹順金被一輛突然打橫駛出的車輛擋住去路。（視頻截圖）

中國馬拉松 亂象再起。近日，大連馬拉松最後2分鐘衝刺階段，中國選手尹順金遭遇賽事車輛攔阻，被迫繞行，最終只獲得第七名。無獨有偶，臨沂馬拉松賽也出現冠軍選手在衝過終點線時，被兩名拉線員用橫幅阻擋事件，青島海上馬拉松賽甚至有群眾在現場高喊「退錢」。對此，中國官方出手，中國田徑協會發通告要求健全賽事監管工作機制，對失職人員將追責。

綜合上游新聞、香港01報導，10月15日舉辦的「第33屆大連國際馬拉松」出現離奇一幕，尹順金在大約1公里的最後衝刺階段時，竟遭一部賽事官方車輛突然轉彎，並停在尹順金的面前橫向攔阻，讓他被迫繞道，他的成績及名次也因此受到影響，雖打破個人最佳紀錄，但最終獲得第七名，只比第五名慢7秒。

由於現場「詭異」，引發不少網民猜測是刻意影響尹順金成績的「陰謀論」。北京 青年報報導，尹順金10月19日回應稱，當時很驚訝，賽後肯定也失落和遺憾。他認為應該是主辦單位調度失誤，並非故意為之，他「不希望這是一個蓄謀的故意行為」，但也「期待官方能夠給到一個調查和說明」。大連體育局後來已介入調查。

對於尹順金衝刺時被車擋一事，智美體育集團19日發布聲明稱，對於車輛影響尹順金事件深表遺憾。賽事直播中出現的「賽事全面」車輛屬競賽管理用車，集團旗下智美體育文化（浙江）公司無權管理和使用此車輛。集團願接受並配合相關部門的調查。對部分自媒體捏造事實，惡意詆毀集團，集團保留進一步採取法律手段的權利。

無獨有偶，中國新聞網報導，同樣於10月15日進行的臨沂馬拉松賽也出現爭議一幕。冠軍選手在衝過終點線時，被兩名拉線員用橫幅阻擋，不過好在工作人員及時趕到，冠軍最後順利通過。

而也是同一日開跑的青島海上馬拉松賽則出現了混亂情況，有網民在社群媒體 上表示，賽事現場補給不充足、人員分流不到位、領取獎牌排隊太久等亂象，現場甚至出現群眾高喊「退錢」情況。賽事組委會後來發文致歉，稱是完賽時發放效率問題導致部分選手無法領取完賽物資，未能領取完賽獎牌和完賽服的選手可再填寫資料申請。

對於近日亂象，中國田徑協會19日發布「中國田徑協會關於進一步加強全國路跑賽事競賽組織工作的緊急通知」指出，近期，部分路跑賽事發生競賽組織的問題，引起社會的廣泛關注，造成一定負面影響。要求如遇賽事突發事件及重大情況，監理單位、賽事組委會及比賽監督需在30分鐘內口頭上報。

另外，中國田徑協會也強調「強化賽事組織各方責任，實際履職」。要求「各級監管單位要建立健全賽事監管工作機制，『盡職免責、失職追責』。各方應切實履行責任，確保賽事安全順利進行。」同時要求各單位要高度重視，嚴格遵守路跑賽事比賽規則、組織標準和競賽規程。賽事的其他配套活動、各類展示體驗等不得影響比賽的正常進行。