被爆涉性侵米哈遊職員 蘋果員工被開除 網疑潛規則

圖為蘋果上海門店。示意圖。（路透）

中國手機和電子遊戲圈昨天最炸裂的消息，莫過於有媒體報導稱，最近蘋果公司（App le Inc.）中國區開除了至少5名AppStore員工，其中一人涉嫌性侵 米哈遊公司職員。由於米哈遊旗下有「原神」等知名遊戲，「蘋果員工涉性侵『原神』職員」立刻衝上微博熱搜，不少網民大呼離譜，質疑蘋果和米哈遊看似「秀恩愛」早有跡可循，「難道是潛規則？」

據鳳凰網科技報導，The Information當地時間10月18日報導稱，蘋果公司解雇至少5名在該公司中國App Store工作的員工，原因是公司發現一些違規行為，例如未經批准與手機遊戲開發商接觸。報導還稱，蘋果去年開除一名中國區App Store員工，該員工涉嫌性侵上海的中國遊戲公司米哈遊的員工。

目前，米哈遊和當事人尚未對此回應；蘋果公司則在一份聲明中表示，蘋果希望全球員工遵守其嚴格的道德規範和商業行為政策，不對該報導中的具體指控發表評論，但會對不當行為的報告進行徹底調查，並在適當的時候毫不猶豫採取行動，包括解雇。

由於這一事件的報導刊出之際，正值蘋果公司CEO庫克 年內第二次訪華期間，媒體及中國網民大都認為，這為庫克的中國行蒙上一層陰影。

米哈遊是中國遊戲公司，旗下遊戲有「原神」、「崩壞」等等。「原神」不僅在國內，甚至代表中國原創遊戲在歐美日等海外主流市場取得空前成功。在過去幾年的遊戲業人才市場中，「有米選米」是最為流行的言論，意味著人人都想去米哈遊。

藍鯨財經報導，相比起米哈遊與安卓渠道、歐美知名大逃殺類遊戲「堡壘之夜」的開發商Epic Games與蘋果之間來說，米哈遊和蘋果堪稱「親密」但並非「無間」的危險關係。今年3月，時隔3年首次訪華的庫克就專門前往米哈遊總部參觀，與米哈遊三名創始人之一的劉偉友好交談。蘋果也曾多次在iPhone新品發布會上，採用米哈遊遊戲的片段來證明新產品新技術對遊戲的支持。

米哈遊還處於「崩壞時代」時，就顯示出和蘋果的親近。2016年9月推出「崩壞3」在App Store 上線的次日就獲得蘋果首頁推薦；同年10月，「崩壞3」同樣在App Store 上線次日即獲得蘋果App Store 首頁推薦。這些公開場合雙方「秀恩愛」的背後，是因為米哈遊貢獻主要收入的市場與蘋果的重合度很高。

值得注意的是，報導指出，蘋果App Store中的推薦位，有部分是相關廠商給錢之後可以上，還有一部分則是蘋果自己認可的App，而蘋果和米哈遊這個位置的合作要比其他廠商都深。

但目前還不知道，這些緊密合作與The Information報道的蘋果中國區App Store員工違規事件有何聯繫。

但隨著不到一個月的時間裡，米哈遊旗下的米哈遊支付中心等產品兩次在蘋果渠道被下架，蘋果和米哈遊的關係也愈來愈微妙。有媒體認為，雙方的關係並不像表面那麼親密。

不過，蘋果中國區App Store成為此次醜聞的「重災區」，仍讓中國網民難以置信，有網民猜測當事人是兩名男性員工，也有人認為「這是一件惡性犯罪事件，別拿受害者開玩笑」，更多的網民是「什麼地獄笑話」，「震驚到我了」，「潛規則？」，「真是離譜，蘋果和米哈遊表面上看著關係很好，突然理解為什麼米哈遊會想方設法切支付，想擺脫蘋果渠道」。