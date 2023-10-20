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鍾薛高被凍產？ 「雪糕刺客」爆優化部分員工又欠薪

中國新聞組／北京20日電

多名自稱高端雪糕「鍾薛高」員工的網友近日在社群媒體爆料稱，被公司拖欠工資。金融界報導，根據相關帖子，鍾薛高因效益不好優化部分員工，但員工在簽訂補償金協議後遲遲未收到相關款項，且沒有明確時間表。另一名網友則表示，薪資和賠償的拖延時間已經超過兩個月。

值得注意的是，鍾薛高的財務狀況讓人擔憂。近日鍾薛高550萬元人民幣(約75.4萬美元)財產被凍結。

根據天眼查App訊息，該申請的申請人為上海臻料貿易有限公司，其向法院申請的訴前財產保全裁定書顯示，請求對被申請人鍾茂（上海）食品科技有限公司、鍾薛高食品（上海）有限公司名下銀行存款550萬元或對相等價值的財產或財產權益予以凍結或查封。法院經審查認為申請人的申請符合法律規定，並裁定執行。

公開資料顯示，鍾薛高2018年於天貓平台起家，陸續推出多款單價50元以上的雪糕產品，刷新人們對雪糕價格上限的認知，並在去年因「雪糕刺客」稱號被屢屢罵上熱搜。不過今年夏天鍾薛高低調許多，除3月推出一支售價3.5元的雪糕SaSaa受到輿論關注，以及一些營銷層面的聯名舉措外，並未有太多動作。

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