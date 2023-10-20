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傳賣澳洲房產償債 碧桂園：楊國強父女未離開中國

中國新聞組／北京20日電
碧桂園日前發布楊國強11日在廣東工地考察的消息。（取材自微信）
碧桂園日前發布楊國強11日在廣東工地考察的消息。（取材自微信）

中國民營房企碧桂園債務危機再掀市場緊繃情緒；據路透報導，碧桂園近期試圖變賣資產償債，將出售包括在澳洲雪梨的Wilton Greens項目等一系列海外開發項目。對於碧桂園債務違約，債券持有者正尋求與碧桂園高層緊急對話。此外，網路流傳碧桂園創辦人父女楊國強、楊惠妍已離開中國，碧桂園強調，其創始人和集團董事會主席目前在中國正常工作。

路透報導，Wilton Greens項目距離雪梨約一小時車程，其總體社區規畫由碧桂園旗下Risland負責，涉資20億澳元（約92億4000萬人民幣），可興建3600套住宅，但如今在建房屋還不到50套。報導提到，碧桂園現尋求出售這個進展緩慢並且陷入不確定性的項目。

對此，碧桂園澳洲表示，該公司在澳洲的資產表現良好，出售這些剩餘的地塊，是Risland資產組合優化策略的一部分。不過，知情人士透露，目前還不能確定是否交易會達成。

與此之前，碧桂園一檔美元債30天兌息寬限期已過，一該期債券持有人表示仍未收到付息。不付款將引發其他碧桂園境外債的交叉違約，該公司擁有近110億美元（約802億人民幣）的離岸債券。

路透引述三名知情人士消息報導，由債券持有人組成的兩個小組正尋求與碧桂園討論可能的債務重組一攬子計畫，較大的那個債權人小組已接近決定聘請美馳投資銀行（Moelis）或紐約投資銀行（PJT）擔任其財務顧問。

這些消息人士不願透露身分和姓名，因為他們討論的話題涉及機密。消息人士透露，這群債權人持有的碧桂園離岸債券總額約為20億美元，其中包括國際投資人和基金管理人。

至於傳聞楊國強、楊惠妍已離開中國，碧桂園內部人士對相關謠言感到詫異，表示兩人近期都有出席高層會議，並指楊國強近日才與碧桂園集團總裁莫斌共同考察廣東的在建計畫。

另，碧桂園近期曾經證實，除了集團創辦人楊國強出售私人飛機償債，楊氏家族並向碧桂園提供3億美元的無息借款，設法活化集團流動性。

碧桂園 債券 澳洲

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