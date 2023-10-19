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「棋王」柳大華 實名舉報官員操縱賽事

中國新聞組／北京19日電
73歲象棋棋士柳大華（見圖）實名舉報國家體育總局棋牌運動管理中心副主任郭莉萍。(取材自大皖新聞)
73歲象棋棋士柳大華（見圖）實名舉報國家體育總局棋牌運動管理中心副主任郭莉萍。(取材自大皖新聞)

73歲「棋王」柳大華日前在個人社交媒體上發布視頻，實名舉報國家體育總局棋牌運動管理中心副主任郭莉萍；指控她操縱包辦國內各種大型象棋比賽的勝負與獎金分配，使得中國象棋這一中華民族文化瑰寶，淪落為一小撮棋界敗類買賣勝負受賄牟利的工具。

影音來源：YouTube

大皖新聞報導，柳大華在視頻中稱，長期以來，郭莉萍包庇縱容中國象棋界的黑惡勢力，對挺身揭露醜聞的運動員、教練員進行百般打壓、打擊報復。雖然，柳大華在舉報視頻中手舉身分證，不過並沒有提供實質性證據。

據@中新體育消息，棋牌運動管理中心工作人員表示，已獲悉此事並向領導反饋；中國象棋協會表示，會盡快處理。

上觀新聞報導，柳大華是中國象棋界的享有崇高地位，1950年3月3日出生於湖北武漢黃陂區，中國象棋特級國際大師。十歲開始學棋，擅長中局搏殺，招法凶狠，有「東方電腦」和「棋王」之稱；直到現在，他依舊活躍在棋壇上，仍然時不時參加一些比賽。

郭莉萍出生於1974年，是集全國冠軍、世界象棋錦標賽冠軍於一身的「雙料棋后」，也曾擔任中央電視台「象棋世界」節目講棋主持，人氣火爆。今年8月起，出任國家體育總局棋牌運動管理中心副主任。

雙料棋后郭莉萍。(取材自百度百科)
雙料棋后郭莉萍。(取材自百度百科)

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