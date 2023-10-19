惡犬撕咬女童惹關注 合肥：狗不拴繩一律捕捉

合肥明確寵物狗出門不拴繩一律捕捉。圖為示意圖。(取材自大皖新聞微信公號)

成都2歲女童被狗咬傷引發關注，網上愛心人士對女童的捐款5小時就達到200萬元，各地也傳出對不文明養犬行為的譴責，還有飼養羅威納犬舍遭遇網暴，令不少養狗人士只能半夜遛狗，免受指責波及。安徽合肥決定加大巡查和執法力度，只要發現出門遛狗不牽繩的情況，一律捕捉犬隻。

成都受傷女童家屬18日表示，女兒全身多處咬傷，右腎有挫裂傷，目前仍處於昏迷狀態。警方稱，已對該事件立案偵查，並對黑色羅威納犬主人唐某依法採取刑事強制措施，涉事犬只被收押。

據九派新聞報導，在網上一片撻伐烈性犬的時候，中國最大的羅威納繁殖基地遭到眾多網友的攻擊，不少人留言稱「買回來咬死我嗎？」「禁犬還有犬業了？」繁殖基地董事長何劍波理解網友的情緒，他認為，網絡上存在許多對羅威納犬種的誤解，「無論狗狗如何，關鍵在於人做好防範」。

何劍波指出，類似的事情讓他非常心痛，為被咬傷的人心痛，為不文明養狗的人感覺羞恥。不管是狗狗偷跑還是出門沒牽繩，都是主人管理不當。

目前，何劍波的繁殖基地被網暴，甚至有人發布他妹妹及家裡狗狗的照片，惡意配文說他是咬人狗的主人，何劍波已報警處理。

另據大皖新聞報導，成都一杜賓犬主人周女士為避開人群，選擇在凌晨兩三點出門遛狗。周女士稱，先前都是趁他人午餐時間，以及晚上10點之後去遛狗。女童被咬事件之後，就算戴嘴套牽繩遛狗也會被指責，導致現在白天不敢帶狗坐電梯，會選擇爬樓梯上天台，晚上也改到凌晨2點之後去遛。

成都崇州黑狗咬人事件後，合肥市城管局也開會討論規範養犬行為，將加大巡查和執法力度，發現出門遛狗不牽繩的情況，相關犬只將一律捕捉，並視情給予警告或罰款處理。

另外，陝西西安白樺林居社區表示，大型犬（禁養名錄內）決不能在三環內飼養。目前北京 、上海、杭州、重慶、西安，羅威納犬被明確標明在「禁養犬」中。