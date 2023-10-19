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雲南商場電梯直墜4樓 3死17傷

中國新聞組／綜合報導
雲南彌勒市一處商場18日發生電梯墜落事故，導致3人死亡、4人重傷、13人輕傷。（取材自澎湃新聞）
雲南彌勒市一處商場18日發生電梯墜落事故，導致3人死亡、4人重傷、13人輕傷。（取材自澎湃新聞）

據雲南彌勒市人民政府新聞辦公室通報，18日12時許，彌勒市佛城商都發生一起電梯墜落事事故，目前已導致三人死亡、四人重傷、13人輕傷。事故發生原因正在調查中。

新京報報導，現場影片顯示，事發當時有多輛救護車、消防車和警車進出，不少民眾則在旁圍觀。附近商家告訴新京報，該市場人流量較大，墜落電梯所在的大樓共有四層。

公開資料顯示，佛城商都商業綜合體建築面積共計6.4萬平米，共有商鋪800多間，固定、零散攤位600多個，販賣蔬菜水果、肉類水產、禽蛋乾貨、服裝鞋帽等商品，裡面還有餐廳、醫院、公寓等等。

根據當地政府通報的內容，這座電梯似乎共搭載了20個人，不少網友質疑電梯是否超載；也有網友表示，僅四層樓何以死傷會如此嚴重？附近商家表示，佛城商都是當地最大的農夫市集，共有商舖800多間，固定、零散攤位600多個。

有店家老闆說，事發電梯是客貨兩用電梯，內部空間較大，可同時容納兩輛燃油三輪車，樓上商家每天都會將購買的貨物裝在三輪車上，透過電梯運送到商店。多位商家表示，出事的電梯位於佛城商都一期。

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