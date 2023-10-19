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南京街頭「撿屍活春宮」 男完事穿褲走人? 警闢謠：不便透露更多

中國新聞組／北京19日電
江蘇南京近日瘋傳1段疑「撿屍活春宮」影片，男子跨坐女子身上當街發生性行為。(取材自X平台)
江蘇南京近日瘋傳1段疑「撿屍活春宮」影片，男子跨坐女子身上當街發生性行為。(取材自X平台)

江蘇南京「南京1912」酒吧街區日前爆出疑似「撿屍活春宮」影片，一對男女在街上就地發生性行為，男方壓在女方身上一直有動作，女方則傳出一、兩聲呻吟，但全程躺著沒動，不知是否清醒。影片中，有民眾駐足觀看，甚至還有人直接走到男女旁近距離欣賞，讓網民直呼「毀三觀」、「路人也太冷漠了吧」。事件發酵後，警方闢謠稱非強姦，「但不便透露更多」，反而惹來更多臆測。

綜合媒體報導，事發時街區仍有不少遊客、民眾行走，部分人冷漠視若無睹，部分人則站在旁邊僅一、兩米近距離「觀賞」。而目擊者指出，男方完事後穿好褲子就直接跑走，把衣衫不整的女子丟在原地。

「撿屍活春宮」事件在網上流傳影片長25秒，有網民看過影片直呼「道德淪亡」、「路人也太冷漠了吧」、「那男的直接跑掉，也太賤格了吧？」也有網民表示，該街區是酒吧街，常有類似事件發生。不過也有網民指出，女子似乎喝得很醉，懷疑是遭到「撿屍」性侵，認為執法部門該出手調查，嚴懲違法行為。

江蘇南京近日瘋傳1段疑「撿屍活春宮」影片，路旁還有人在觀看。(取材自X平台)
江蘇南京近日瘋傳1段疑「撿屍活春宮」影片，路旁還有人在觀看。(取材自X平台)

南京市公安局玄武分局18日發布通報，稱網傳玄武區某街區附近男子當街侵犯醉酒女子後離開，引發網友注意。經全面調查，網傳資訊不屬實，已排除性侵行為。

警方通報如下：2023年10月11日凌晨2時許，本局接群眾報警一女子疑似性侵後，立即組織民警趕赴現場處置。經查，10月10日晚，決某某(男，30歲) 與李某(女，37歲)在事發地附近酒吧一起飲酒。11日2時許，兩人一同行至事發地後，雙方實施不當行為(未發生實質的性關係)，隨後共同乘坐出租車離開。12日，決某某和李某因違反「治安管理處罰法」，並被公安機關依法行政拘留。

在警方通報闢謠前，當地派出所一度傳出這是AI虛構情節的「野戰」文章。在發布通報後，網民對文中所述「沒有實質關係」感到質疑，「那影片裡他們光著屁股在幹嘛？」、「到底有沒有此事發生？」網民更痛批「撇開女子醉酒不說，只要雙方願意就可以在大馬路上行此事？那這個跟牲口有什麼差別」。

性侵 租車 AI

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