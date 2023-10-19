「他不想要娃」北京女突流產 查監視器…驚見醫師男友下藥

監控顯示，男子舉杯觀察水中藥渣溶解狀況。(取材自大風新聞)

北京 一名王姓女子與醫師男友交往一年多，前陣子不小心懷孕，男友得知後表示「不想結婚、不想要小孩」竟要求她吃藥墮胎 ，王女士拒絕墮胎，男方竟偷偷對她下藥。王女士表示，事情已曝光，自己不想忍氣吞聲，堅持要追究男友的法律責任。

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華商報報導，王女士和醫師男友在相親網站上認識，雙方很快就墜入愛河。今年5月14日，王女士發現自己懷孕，據兩人微信 聊天紀錄顯示，男友表示自己不想結婚，「結婚太累，我不想活得太累，不想養孩子。」甚至要求王女早點吃墮胎藥，「要不拖時間長還得引產。趁現在剛有，趕緊打了，對身體傷害小。」但王女士拒絕墮胎，「我不願意，我歲數不小了」。

3日後，兩人曾見面討論懷孕一事，期間王女士曾喝過一瓶可樂，結果隔天男友來電詢問她有否流血，「他說我給妳可樂裡下藥了，看妳流血沒。他掛了電話給我發了恐怖圖片，他說生個畸形兒，我當時很生氣，想著他是開玩笑」。

據報導，5月20日，王女家中監視器拍到男友從褲子裡拿出兩種藥，閱讀說明書後將藥放進透明玻璃杯中搖晃攪拌，並把杯子拿起來看顏色。男友還將剩下的藥渣加在在備用的飲料裡，「怕我這個水不喝，再喝西梅汁。」

王女控訴，自己在不知情的狀況下喝掉飲料，隔天男友還堅持騎電動車帶她出門，一路上有坑就顛，當晚回家就見紅，送醫後確認流產。王女回家翻查監視器，「我已經有所疑慮，才看到5月20號晚他下藥那些影片」。在王女士的多次質問及威脅報警下，男友最終承認有暗中在飲料下墮胎藥。

男友惡行曝光後，王女士未有及時報警，如今兩人關係惡化，「他已經說就是不結婚，他目的就是不想要孩子，不想結婚。」

王女士曾向男友任職的醫院及北京市衛健委反映投訴，院方稱這是個人事情，要求她自行報警，會配合調查，「不對他這種醫德醫風做評判」。北京市衛健委受理醫患糾紛，對於下藥問題，則稱需要警方調查處理。

王女報警求助，但警方卻說，可以受理一個行政案，但受理不了刑事案件，要鑑定出輕傷才能處理他，「我在網上查，外力造成流產都是輕傷，那下藥就不算外力嗎？」

10月8號，警方把男友叫到派出所，讓兩人面談，男友卻向警方承認有下避孕藥，「下了避孕藥。她說我下了別的藥，得有證據」。王女士表示，「事情已曝光，對我也有反噬，我不想忍氣吞聲」，堅持要追究男友的法律責任。

律師表示男友向警方供述向王女士投放的是避孕藥，顯然不合乎常理，「王女士已經懷孕了，再吃避孕藥會有何作用。因王女士未及時報警，未及時收集導致流產的藥物的原始證據，導致目前證據有所欠缺」。