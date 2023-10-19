賣房為兒還賭債 上海7旬婦露宿小區半年 拒去養老院

為給兒子還賭債，上海七旬阿婆5月至今露宿小區拒絕去養老院。(取材自新民晚報)

上海已經入秋，天氣越來越冷，但浦東新區「壽二小區」一名年過七旬阿婆，從今年5月2日開始就露宿小區的花園裡。據悉，阿婆原來也是壽二小區的居民，不過，早在2018年前後就房子賣了，幫兒子還債，目前無家可歸，也拒絕去養老院 。

新民晚報報導，在「壽二小區」長椅上，一條棉被、幾件零散的衣物以及一件雨衣，便是阿婆的全部家當。從今年5月開始，這名71歲的阿婆就一直露宿在花園裡，處於無家可歸的狀態。

壽二社區一位居民說，她兒子吸毒把兩間房子賣掉了。先把這個社區的房子賣掉，置換到奉賢；後來又把奉賢的房子賣掉了。老人的退休 薪水近5000元，因為兒子借了人家錢，所以薪水卡就交給債主了。

另一居民王小姐則說，她兒子在賭博，把家裡的房子賣了還錢，兒子就在附近的棋牌室裡混著。居民袁先生稱，生活都這樣了，但她還是要把養老金給兒子，她兒子每個月只給300塊，靠這點錢怎麼過？之前警方幫她找1000元的房子住，老人說，租房子以後兒子就沒錢花了，你說她這樣子怎麼搞得好呢？

還有居民說，居委書記說送她到養老院去，她不肯，因為到養老院後，她兒子就沒錢了，沒錢他就會去偷去搶要坐牢，她不放心。而且凡事要跟兒子商量，因為養老金不在阿婆身邊，她也沒法支配；另一方面阿婆還想用養老金幫兒子還債。

報導說，浦東新區壽光路第二居民區黨總支書記陳嫻表示，老人把壽二小區的房子賣了之後，在這裡租住了一段時間，後來因為付不起房租就被房東 轟走了，她對這裡有感情，不肯離開。我們跟老人溝通過，她要給兒子還債，所以不想去養老院，另外，她兒子也處於流浪狀態，附近的棋牌室甚至醫院急診室都住過。

老人的戶籍目前在奉賢區海灣鎮，居委諮詢過法律援助中心，老人若要得到更多幫助，需要她到戶籍所在地的相關部門主張兒子不履行贍養義務，變更贍養權後，方可得到救助，但由於老人不肯離開滬東街道，所以戶籍地也「使不上勁」。