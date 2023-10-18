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威馬電動車被傳破產 創辦人沈暉甩債410億逃美？

中國新聞組／北京18日電
曾為中國第一代造車新勢力的威馬汽車近日自行申請破產審查。（取材自微博）
曾為中國第一代造車新勢力的威馬汽車近日自行申請破產審查。（取材自微博）

中國電動車新創公司威馬近日申請破產重整，創辦人沈暉留下超過410億元（人民幣，下同，約56億美元）的融資和欠債逃往海外，業界盛傳他和家人滯美不歸。威馬汽車隨後發聲明，澄清公司未申請破產，也否認沈暉潛逃，稱公司「近期工作重心以海外事項為主」。

綜合媒體報導，沈暉近日藉口參加德國慕尼黑車展，隨後轉機直飛紐約，遠走海外，留下鉅額投資、債務和被欠薪的員工等爛攤。

沈暉的友人透露，的確他人已不在中國，今年春節後即未曾在公司公開露面，家人早就赴美，「有人在慕尼黑看到他了，但即使去了慕尼黑，他之後也是回美國」

圖為威馬汽車創始人沈暉早前在博鰲亞洲論壇發言。（新華社資料照片）
圖為威馬汽車創始人沈暉早前在博鰲亞洲論壇發言。（新華社資料照片）

網傳除了欠員工薪資外，威馬車主表示，汽車車機系統一度陷入死機狀態，無法開機，威馬車主只能勉強維持行駛的基本功能。且自今年5月開始，就不斷傳出威馬門店關停的消息，車主們無處維修，車輛出現故障，卻遲遲等不到配件維修，不少網約車司機生意停擺，難以為繼。

微博顯示，沈暉9月10日曾於北京發文，截至10月9日他發的每條文章的位置也都顯示在北京，實際上這是專人幫他代筆，所以動態發布地址都是在境內。

不過上海市立第三中級人民法院10月7日受理威馬汽車的預重整申請，而全國企業破產重整案件資訊網10日公告，威馬汽車申請破產重整。

風險資訊顯示，該公司存在20多條被執行人信息，被執行總金額超1億元，此外還存在多條股權凍結信息，沈暉持有的多家公司股權已被凍結

報導說，威馬汽車曾風光一時，堪稱是中國最早一批造車新勢力，更一度是資本市場的寵兒，估計威馬汽車共辦理12次融資累計達410億元。

包括百度、騰訊、紅杉等都曾注資威馬，而中國造車新勢力「蔚小理」（蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車）上市前，融資均未超過200億元。儘管投入數百億資金，但威馬汽車距離上市始終差了臨門一腳，於是資金逐漸耗盡，即使3度尋求IPO最後都鎩羽。

中國造車新勢力之一的威馬汽車科技集團有限公司，傳出已於日前正式申請破產審查。（取...
中國造車新勢力之一的威馬汽車科技集團有限公司，傳出已於日前正式申請破產審查。（取材自第一財經）

破產 融資 北京

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