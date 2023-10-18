「一站到底」走紅…首都師大網紅教師林品 遭爆玩多P、嗑藥

林品在課堂上。（取材自澎湃新聞）

北京 首都師範大學的教師林品過去因上答題節目「一站到底」走紅，近日他遭正牌女友爆料私生活混亂，不僅會出軌，還會玩「多人運動」(多P)。林品日前發文承認辜負女友的一片真心，對於約砲、劈腿、多人性關係等傳聞竟也默認了。對此，校方表示，正調查核實。

九派新聞報導，林品近日被女友梁月曦爆料始亂終棄。梁月曦表示，林品在交往期間隱瞞隱疾，兩人一度論及婚嫁，林品卻稱自己身無分文，主動跟梁家要嫁妝，開價到200萬元人民幣(約27.3萬美元)。

梁月曦透露，林品常常欲求不滿和學校女學生曖昧，又與前妻私下往來，還有約砲、嗑藥、多人運動等性癖好。消息傳開後，林品第一時間在微博 發文向梁月曦道歉，承認：「由於我缺乏邊界感，在與梁月曦戀愛期間，和其他女性有曖昧的互動」，後悔傷及梁女的真心。

而梁月曦回應：「不原諒，不再見，別再騷擾我，不再占用公共資源，你先學做人！此生不見！」並希望他不要再禍害別的女生。而梁月曦目前已刪文，但仍止不住網友熱議。

另據澎湃新聞報導，對此，首都師範大學教師工作部工作人員16日表示，現在正在進行調查和核實。

首都師範大學文學院官網顯示，林品任職於該學院文藝理論教學室。

公開資料顯示，林品，2006年考入北京大學中文系，2010年獲文學學士學位，2013年獲文學碩士學位，2017年獲文學博士學位，曾獲國家獎學金、北京大學博士研究生校長獎學金、北京大學「三好學生標兵」、北大「研究生學術十傑」等榮譽，曾在「文藝研究」「文化研究」「探索與爭鳴」等學術刊物發表文章，主要研究方向為文藝理論與大眾文化研究。