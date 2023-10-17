亞運「荷桂少女」服裝被控抄襲 網友看對比圖：妥妥抄襲呀

網友指控亞運荷桂少女服裝與自己設計雷同。（取材自微博）

杭州亞運 會被譽為史上最成功的亞運會，然而近日卻有網友指控閉幕式中「荷桂少女」服裝設計，與自己當時上交的設計草圖高度雷同，指控抄襲；原創者更爆料自己被拉黑，引發熱議。網友看了原創設計圖後也直呼，「妥妥的抄襲呀！」

今日頭條報導，「荷桂少女」長裙以粉紅色和黃色為主，象徵荷花與桂花的結合，獨特的設計和精細的細節吸引了觀眾的目光。然而，一網友發文稱杭州亞運會閉幕式荷桂少女服裝與自己此前設計高度雷同。

該網友表示，今年4月經班級群介紹進入某重大計畫的服裝設計實習，同系學姐建議群裡的同學設計荷桂少女衣服，該網友自己的初稿設計圖和最終稿設計圖私訊給學姐。學姐僅回覆僅了一句「可以」，之後便銷聲匿跡，設計群裡也沒有再討論該項目。

直到這名網友日前在學姐朋友圈看到閉幕式荷桂少女服飾和設計效果圖，發現與自己當時上交的設計草圖高度雷同，找上對方詢問卻沒有獲得任何回覆。

該網友決定將事情過成PO到網路上維權，結果發現自己被學姐在各個平台上拉黑；對此涉學姐表示，最終成果圖是二次再版設計。該網友透露，「這位學姐是一名資深設計師，參加過許多影視和重大活動的服裝設計」，直呼無法理解資深設計師為什麼看完她的設計圖後，還能設計出如此高度相似的作品。

拉黑行為曝光後引發許多爭議，許多人批評「妥妥的抄襲呀！」、「就憑把你拉黑這條，估計機率是抄襲了，做賊心虛」，有網友認為，改的二版還沒有原版好看，「別人的靈感創意源源不絕，怎麼都偷不來。自己沒能力偷的了一時偷不了一世。」