被占缺？公辦教師調職30年 退休才發現自己非編制人員

曾耀強的工作證件。（取材自澎湃新聞）

廣東公辦教師曾耀強以「幹部身分」調到鎮政府工作近30年，沒想到辦理退休 手續時，才被告知沒有編制，屬於「職工身分」，而他直到退休前還一直以為自己是公務員，近三年都在為此事奔走。有網民表示，如果一開始有編制，後來調到鎮上給整沒有，估計是鎮上的誰給編制占了。

澎湃新聞報導，曾耀強的兒子曾先生表示，曾耀強曾是公辦教師，是有事業編制的，調到鎮政府工作近30年，原以為已經轉為行政編制，但退休時卻發現什麼編制都沒有了。假設曾耀強屬於普通職工，這是要簽訂勞動合約的，但曾耀強從來沒有簽過勞動合約。

在鎮政府工作了近30年，曾耀強一直以為自己是公務員。而且，以公務員退休，還是依企業職工退休，二者的退休待遇相差較大。曾耀強無法接受依企業職工退休的決定，曾多次跟福田鎮政府溝通，並進行信訪，要求恢復其公務員身分，以公務員身分退休。

2023年2月，惠州市人民政府作出的一份「行政復議決定書」顯示，1991年，曾耀強從公辦學校調動到福田鎮政府工作，其個人檔案有一份「廣東省國家公務員過渡審批表」，填寫時間為1998年5月，其中載明曾耀強身分為國家幹部，過渡職位為福田鎮農林水辦公室辦事員，過渡考核為合格，崗位培訓及過渡培訓均為60分以上。該審批表經所在單位審查同意、主管機關研究同意後，由原博羅縣人事局於1998年6月蓋章同意過渡為國家公務員。此外，曾耀強的檔案內有多份年度幹部考核任免表，最新的考核任免表為2011年度。

在一份信訪答覆中，福田鎮政府回覆稱，經查詢，曾耀強並未納入「博羅縣福田鎮機構改革定崗定員方案」內，屬於編制外人員。曾耀強「雖是幹部身分，但不等於有編制」。在另一份信訪答覆中，福田鎮政府稱，根據「博羅縣福田鎮機構改革定崗定員方案」，曾耀強沒有納入定崗定員方案內，屬於非編制人員，曾耀強本人也知道此事。後來，曾耀強也沒有透過其他招錄方式考錄進體制內，因此在辦理退休時仍屬非編制人員，依政府規定享有非編制人員退休待遇。

博羅縣福田鎮工作人員回應，「幹部身分」不等於有編制，簽署了「廣東省國家公務員過渡審批表」並經過相關培訓，也不意味著有行政編制。而曾耀強的名字不在上述方案中，屬於非編制人員。

曾耀強表示，在退休前，他並沒有見過「博羅縣福田鎮機構改革定崗定員方案」，只是退休後才被告知有該方案。