價格崩了 廣西火龍果 70顆賣10元 網民：已經算貴了

中國網上近日盛傳，人民幣10元可以在廣西買到7、80個火龍果。（取材自微博）

廣西的水果價格崩跌了？近日，關於人民幣10元（約1.4美元）可以在廣西買到70顆火龍果的消息登上網路熱搜，微博 上甚至有人發布影片稱，10元70個已經沒有性價比了，有些攤商10元甚至可以買到100個，讓許多網友驚呼難以置信 。

上海澎湃新聞刊登的一則訊息顯示，有網友發布影片稱，她在廣西前一天以人民幣10元買了60個火龍果，結果第二天就變成10元70個了。

報導稱，廣西因其得天獨厚的種植條件，火龍果的種植面積、產量和產值均居中國各省區市之冠。其中，南寧火龍果種植面積就將近19萬畝，年產量43萬多噸，占全中國火龍果總種植面積約五分之一。中國市場上每5個火龍果，就有1個來自南寧。

火龍果是一種喜光的植物，若光照不足，其生長、開花、結果都會受到很大的影響。因此，廣西農民都會架設燈具讓火龍果晚上也能進行光合作用。新華社與人民日報微博日前都曾發布廣西火龍果園壯觀燈海景象的影片，火車、高鐵列車夜間行經當地火龍果園，已成為廣西知名的特殊景觀。

但對於「10塊錢70個火龍果」的傳聞，有廣西網友表示，這個時候別來，已經貴了，要夏天來。還有南寧的網友表示，她剛買了火龍果，5個中等大小的火龍果就要人民幣10元。有廣西當地民眾說，人民幣10元8、9個他確實見過，但70個還真的沒看到。