又是河南 領導檢查、揚塵太大? 農村禁機械收花生

農用機械收花生現場。(視頻截圖))

網傳河南 延津近日以「領導檢查」，「揚塵太大」為由，禁止農民以機械設備收花生，卻又不說何時能恢復作業，造成農用機械停在田裡，農民坐地上枯等，擔心錯過最佳收果期會造成損失。有網民拍下現場農民「靜坐」視頻，引發「又是河南」、「好大的官威」質疑。官方稱是誤會，已對個別工作人員進行批評教育 。

來源：YouTube

華商報大風新聞報導，網傳視頻顯示，一片農田中，拍攝者與現場工作人員發生了言語爭執。拍攝者詢問一名現場工作人員「不讓收咋了？」工作人員回覆，「有領導檢查。」隨後，拍攝者又詢問另一名現場工作人員，「老百姓不讓收（花生），難道要下雨收？」工作人員解釋道，「誰說不讓收？讓收，揚塵太大。」工作人員稱是依據大氣汙染防治法，「我走了你也不能幹。」群眾詢問道，「幾千畝地讓人收，都機械化了還要讓人收，這是啥政策？」

另有多段視頻顯示，有視頻拍攝者拍著在田間停止工作的機械設備，「這麽好的天氣不讓幹活，讓停著」；還有視頻拍攝者說，「環保不讓收花生了，讓車停了」；另有視頻拍攝者拍著多輛停在地裡的農用機械、多名坐在地上的農民說，「你不讓收花生該咋辦，你瞧地裡多少車？你動動嘴我們就不能幹，也不能收，趕緊讓收吧，下雨就糟糕了，農民就虧大了」。

報導說，知情人士表示，13日有好幾個鄉都不讓用機械設備收花生，據說是因為揚塵檢查；但15日「已經讓收了」，他們已經可以正常使用機械設備收花生了。

延津縣相關單位工作人員表示，事發地點位於魏邱鄉，是當地花生主產區。因有群眾反映花生摘果機導致揚塵較大，影響過往車輛視線，存在交通安全隱患。故該鄉安排人員入村引導群眾錯峰作業，降低揚塵，方便群眾生產生活。由於個別工作人員解釋有誤，導致群眾誤解不讓使用收割機作業，已進行批評教育，並將做好解釋說明工作。

網民對此說法卻不買帳，「中央大天晴，省裡起烏雲；地方下大雨，民間淹死人」、「農忙還能錯峰，笑死我了」、「河南啥事都能發生，一定不會錯的」、「來來！你們來告訴大家，要怎麼做才能在收花生時避免揚塵污染」、「沒人敢曝光的時候就找這樣辦，曝光了就是曲解意思了。」、「你這一闢謠，我反而不相信是誤解了」。