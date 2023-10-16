拖欠工資 國美APP出現辱罵創始人黃光裕彈窗

大陸零售家電巨頭國美的APP「幸運大轉盤」抽獎頁面後，有彈窗提示辱罵國美電器董事長電器董事長黃秀虹、創始人黃光裕的內容。（取材自上游新聞）

網路近日流傳截圖顯示，點開曾經的中國零售家電巨頭國美的APP「幸運大轉盤」抽獎頁面後，有彈窗提示辱罵國美電器董事長黃秀虹、創始人黃光裕的內容，指控其拖欠工資、拖欠貸款 ，「早晚得再進去蹲幾年」。目前多家媒體詢問國美方面與相關人士，但仍未獲得回應。

來源：YouTube

九派財經報導，該APP「幸運大轉盤」抽獎入口位於「會員俱樂部」一欄，而當前關於「幸運抽獎 快樂翻倍」的原本頁面內容已全部丟失，進入後只有辱罵彈窗出現，點擊「確定」後仍反覆彈出。

「國美」客戶端是國美零售線上總平台，版權歸於國美在線電子商務有限公司。國美創始人是黃光裕，2005年曾被「胡潤百富」雜誌列為中國首富。而黃秀虹是黃光裕的妹妹，黃秀虹在9月25日退任國美零售董事職位。北京 商報指出，黃秀虹目前仍是國美電器的董事長。

黃光裕在2008年11月因涉嫌賄賂與挪用資金被逮捕，2010年被北京第二中級人民法院以犯非法經營罪、內幕交易罪、單位行賄罪等三罪判處有期徒刑14年；黃光裕隨後在2021年2月假釋期滿後出獄。

黃光裕出獄後，在2021年2月18日的國美控股集團高管會上表示。「力爭用未來18個月的時間，使企業恢復原有的市場地位。」但黃光裕策略並不奏效，開發的業務並未跑通，反而讓高管頻頻出走。

國美零售在去年10月21日公告坦言困難，表示受到疫情 影響，導致零售業受到挑戰，集團業務受到明顯影響；董事長黃秀虹在28日便說到該年12月底前只會給員工上社保，不會再發工資。

據國美中報顯示，2021年末，國美集團旗下尚有3萬2278名員工。而截至今年上半年末，國美集團只有3609名員工，數量減少近九成。