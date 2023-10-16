5歲男童走失25年 終與母親上海團聚

歷經25年，寧寧和母親在上海團圓。母子倆見面後緊緊相擁。（視頻截圖）

1998年，當時5歲的男孩寧寧在外婆家意外丟失，母親反覆尋找他未果。當年被帶走並曾多次受虐的寧寧，從2009年開始尋親，歷經25年，終於在2023年10月14日於上海與母親團圓。母子倆見面後緊緊相擁，寧寧忍不住落淚說，「25年了，終於我有媽媽了。」

極目新聞報導，據寧寧回憶，他以前叫毛毛，二父親叫唐東平，母親叫許文，家裡還有位姥姥。除此之外，他印象較深刻的記憶只有和父母去過一架很多層的立交橋，橋附近有大草坪、有雕像，父親帶著他在草地上騎過馬，母親給他剝過蓮蓬吃。

寧寧表示，當年被一個「老太婆」帶走後，他彷彿掉進了一個深淵，動輒就是一通打罵，甚至兇殘地把他吊在房樑上，用電棍打他，以致於寧寧至今看到電警棍就條件反射地害怕。

後來他哭鬧得多了，老太太害怕引起鄰居注意，就帶著他多次搬家，直到最後被老人帶到了山東菏澤現在的家中，挨打的日子才算結束。

幫助被拐和走失兒童回家的公益網站「寶貝回家」剛創立不久，寧寧就註冊資訊想尋回父母，他表示自己記憶中是1991年出生。志工們利用有限的資訊接力尋找14年，推測出寧寧最有可能的出生地就是「湖南」。2023年，志工與寧寧商量做檢測 ，檢測結果分析，寧寧的家族分佈在湖南衡陽與山東濟寧。

寶貝回家網的創辦人張寶艷說，他們跟平台合作後在尋人有了突破。志工們定位衡陽，發布寧寧的尋親影片，相關影片在網路上迅速傳播，尤其獲得許多湖南的網友轉發，很快地，一名叫「唐東平」的人聯繫上志工，也解開了寧寧的身世之謎。

據報導，唐東平並非寧寧的親生父親，而是當年一位非常關心他的大叔。寧寧的母親是山東人，父親是湖南人，兩個人結婚以後很快又分開，母親帶著寧寧獨自生活。當時，他們遇到了一個好心人蔣姥姥，暫時讓娘倆住在家裡。

蔣姥姥在唐東平的飯店裡當服務員，兩個人都非常喜歡寧寧，常常帶他去玩。因此，在他的記憶裡，已經把他們當成了親人；寧寧以為的母親名字「許文」，其實是蔣姥姥為他取的名字。

苦尋十多年，寧寧記憶中最親的人，竟然都與他沒有血緣關係，「得知這個消息的時候，志工跟寧寧都哭了。」

不過，根據唐東平與蔣姥姥提供的線索，志工展開新一輪的尋親行動。10月7日，寧寧的DNA 比對成功，終於找到自己的生母。他和母親10月14日在上海團圓，兩人相擁而泣，緊緊抱住不願放手。

已經而立之年的寧寧說，「25年了，終於我有媽媽了」。寧寧的媽媽流著淚說：「媽媽對不起你，把你弄丟了。媽媽在，以後就好了。」