我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買音樂會門票、找旅館…4種詐騙正猖獗 民眾難設防

餐廳突傳優惠訊息？當心詐騙 北加灣區多店被冒用

5歲男童走失25年 終與母親上海團聚

中國新聞組／北京16日電
歷經25年，寧寧和母親在上海團圓。母子倆見面後緊緊相擁。（視頻截圖）
歷經25年，寧寧和母親在上海團圓。母子倆見面後緊緊相擁。（視頻截圖）

1998年，當時5歲的男孩寧寧在外婆家意外丟失，母親反覆尋找他未果。當年被帶走並曾多次受虐的寧寧，從2009年開始尋親，歷經25年，終於在2023年10月14日於上海與母親團圓。母子倆見面後緊緊相擁，寧寧忍不住落淚說，「25年了，終於我有媽媽了。」

極目新聞報導，據寧寧回憶，他以前叫毛毛，二父親叫唐東平，母親叫許文，家裡還有位姥姥。除此之外，他印象較深刻的記憶只有和父母去過一架很多層的立交橋，橋附近有大草坪、有雕像，父親帶著他在草地上騎過馬，母親給他剝過蓮蓬吃。

寧寧表示，當年被一個「老太婆」帶走後，他彷彿掉進了一個深淵，動輒就是一通打罵，甚至兇殘地把他吊在房樑上，用電棍打他，以致於寧寧至今看到電警棍就條件反射地害怕。

後來他哭鬧得多了，老太太害怕引起鄰居注意，就帶著他多次搬家，直到最後被老人帶到了山東菏澤現在的家中，挨打的日子才算結束。

幫助被拐和走失兒童回家的公益網站「寶貝回家」剛創立不久，寧寧就註冊資訊想尋回父母，他表示自己記憶中是1991年出生。志工們利用有限的資訊接力尋找14年，推測出寧寧最有可能的出生地就是「湖南」。2023年，志工與寧寧商量做檢測，檢測結果分析，寧寧的家族分佈在湖南衡陽與山東濟寧。

寶貝回家網的創辦人張寶艷說，他們跟平台合作後在尋人有了突破。志工們定位衡陽，發布寧寧的尋親影片，相關影片在網路上迅速傳播，尤其獲得許多湖南的網友轉發，很快地，一名叫「唐東平」的人聯繫上志工，也解開了寧寧的身世之謎。

據報導，唐東平並非寧寧的親生父親，而是當年一位非常關心他的大叔。寧寧的母親是山東人，父親是湖南人，兩個人結婚以後很快又分開，母親帶著寧寧獨自生活。當時，他們遇到了一個好心人蔣姥姥，暫時讓娘倆住在家裡。

蔣姥姥在唐東平的飯店裡當服務員，兩個人都非常喜歡寧寧，常常帶他去玩。因此，在他的記憶裡，已經把他們當成了親人；寧寧以為的母親名字「許文」，其實是蔣姥姥為他取的名字。

苦尋十多年，寧寧記憶中最親的人，竟然都與他沒有血緣關係，「得知這個消息的時候，志工跟寧寧都哭了。」

不過，根據唐東平與蔣姥姥提供的線索，志工展開新一輪的尋親行動。10月7日，寧寧的DNA比對成功，終於找到自己的生母。他和母親10月14日在上海團圓，兩人相擁而泣，緊緊抱住不願放手。

已經而立之年的寧寧說，「25年了，終於我有媽媽了」。寧寧的媽媽流著淚說：「媽媽對不起你，把你弄丟了。媽媽在，以後就好了。」

檢測 DNA

上一則

美國下個禁令瞄準RISC-V 中國產業界不甩？

下一則

中國足協領導班子換屆 僅副主席孫雯留任

延伸閱讀

沒票也要聽 周杰倫上海開唱「場內8萬人、場外10萬人」

沒票也要聽 周杰倫上海開唱「場內8萬人、場外10萬人」
境外旅客少了 住一晚逾800美元的上海寶格麗酒店要賣了

境外旅客少了 住一晚逾800美元的上海寶格麗酒店要賣了
庫市上海1號 即日起推出 雙重特大優惠

庫市上海1號 即日起推出 雙重特大優惠
周杰倫將在上海開唱4天 爆發「退票潮」粉絲還叫好

周杰倫將在上海開唱4天 爆發「退票潮」粉絲還叫好

熱門新聞

雙開冰箱門

杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？

2023-10-12 08:30
（取自X平台）

北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲

2023-10-13 16:29
伊斯蘭激進組織哈瑪斯攻擊以色列住棚節音樂祭，一名25歲以色列女學生光天化日遭擄走。中國媒體稱她是中以混血兒。（取自X平台）

哈瑪斯擄走以色列女學生 證實是中以混血兒 在北京出生

2023-10-08 20:15
江蘇疑似有情侶上演森林活春宮，被防火指揮中心的監視器拍下並播放。（網傳視頻截圖）

情侶「野戰」防火監視全都錄 消防員直播：好刺激

2023-10-08 02:19
中以混血女孩諾娃(左)與母親。12日天滿26歲的諾娃，本月7日遭哈瑪斯擄走。(截自鳳凰衛視)

被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙

2023-10-12 11:03
網上視頻顯示，一名女子被多名巴基斯坦激進組織哈瑪斯強制用摩托車帶離，過程中伴隨著暴力拖拽。(取材自X平台)

中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人

2023-10-10 10:41

超人氣

更多 >
非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉

非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉
以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮

以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮
情感攻陷+仿冒平台…紐約法拉盛華女遇殺豬盤 被騙20萬

情感攻陷+仿冒平台…紐約法拉盛華女遇殺豬盤 被騙20萬
「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀

「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀
境外旅客少了 住一晚逾800美元的上海寶格麗酒店要賣了

境外旅客少了 住一晚逾800美元的上海寶格麗酒店要賣了