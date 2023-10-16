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涉賄奧運官員？前央視體育主持人段暄失聯數月登熱搜

中國新聞組／北京16日電
前央視體育主持人段暄。（取材自微博）
前央視體育主持人段暄。（取材自微博）

前央視知名足球主持人段暄失聯數月，近日傳出他捲入此前中國體壇反腐案中，消息一出，「前央視體育主持人段暄失聯」的話題占據微博熱搜榜首。

來源：YouTube

綜合媒體報導，段暄個人社交平台上，2023年最新動態停留在4月，已半年沒有更新。據多名知情人士透露，段暄涉及今年4月落馬的中國賽艇協會和中國皮划艇協會原主席、國家體育總局奧運備戰辦原主任劉愛傑案。段暄被指涉嫌向劉愛傑行賄，以謀取承攬備戰北京冬奧會跨項跨界選材等工作的相關利益。

今年4月4日，體育總局紀委監察組宣布，中國賽艇協會、皮划艇協會原主席劉愛傑接受審查調查。

公開資料顯示，段暄1972年出生於北京，畢業於北京廣播學院國際新聞系，是中國著名體育主持人、記者，曾經主持央視的「天下足球」、「冠軍歐洲」等著名節目，擔任過三屆世界盃大賽解說員，分別為2006年的德國世界盃、2010年的南非世界盃以及2014年的巴西世界盃。

段暄在2007年主持「天下足球」期間，曾因「露腿事件」向觀眾道歉。某次段暄上身西裝筆挺，卻在直播中不經意露出只穿短褲的大腿而引來熱議，不過也讓該節目意外成為央視體育頻道的王牌節目。

2015年，段暄離開央視，同年12月轉行電子競技，加盟萬達集團董事長王健林之子王思聰實際控制的北京香蕉計劃體育文化有限公司，擔任法定代表人和CEO，成為一名體育商人。2016年6月，段暄成為體育網路影視真人秀節目「香蕉球·直播法蘭西」主播。

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