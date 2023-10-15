上海翁認知障礙 竟在美髮店「花光」60萬養老錢 還被拿手機借貸

任阿姨(左)的哥哥(右)有認知障礙，卻在一家美容美髮店花光60萬養老錢。(取材自新民晚報)

上海市民任阿姨的哥哥今年62歲，自小患有嚴重的認知和溝通障礙；於一直未婚，爺叔的經濟開銷和日常生活都由妹妹們照應，還為他的看病和養老儲備一大筆積蓄。今年7月底，她發現哥哥竟有支付寶 花唄的分期借款無法償還，細問才知哥哥2019年起在一家美容美髮店消費充值近50筆，銀行卡裡近60萬元(人民幣，下同)已被「掏空」。

新民晚報報導，任阿姨指出，2019年，哥哥獨自去家門口的文峰宛平店理髮，充值1000元後，便一步步「深陷其中」。哥哥與文峰宛平店客服的聊天紀錄中，對方一次次發來「到店消費」的「催促信息」，任阿姨的哥哥幾乎都用「笑臉」等表情符號回覆。「我哥哥的表達能力幾乎為零，只能靠簡單的肢體語言來交流。文峰的店員明知是這種情況，還要一次次地忽悠他，真是太過分了！」

任阿姨說，2019年11月，哥哥先是在文峰宛平店辦了張1000元的美髮卡，可還沒等錢用完，一名叫「瑩瑩」的店員又讓哥哥充值5000元。美容部經理周蕊蕊和李琴再用「話術操作」讓他敞開「錢袋子」。2020年12月25日，任阿姨哥哥的轉帳金額竟高達11.7萬元，當天在門店附近的取款機上他又提2萬元現金。哥哥說是店裡專門有人陪他去取的錢，但什麽憑證都沒給。

2022年8月，宛平店關門，天鑰橋店接手其客戶的售後服務，而任阿姨的哥哥又成了這家店的「香餑餑」。今年4月，當店員查覺任阿姨的哥哥「真是沒錢了」，竟然直接拿了老人的手機操作，開通支付寶的借貸功能，讓老人繼續借貸充值。

在徐家匯市場監督管理所，任阿姨和文峰總部負責協調該糾紛的蔣先生「對帳」時發現，雙方的紀錄存在約20萬元的差距。蔣先生回稱：文峰宛平店和天鑰橋店是加盟店，目前系統後台只能顯示任阿姨哥哥在天鑰橋店近一年的入帳和消費紀錄。

任阿姨算出哥哥在文峰還有45萬元的未消費項目。而蔣先生則反饋，只能根據文峰系統後台數據退還28萬元。他甚至還稱：任阿姨的哥哥雖然有認知障礙，但既然能連續消費且具備消費能力，這就屬於「正常消費」「正常收費」。