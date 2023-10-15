搶看周杰倫演唱會 附近住戶搶商機 出租陽台一票300元

有網友在周杰倫演唱會發文尋租陽台。（網頁截圖）

10月12日起，知名歌手周杰倫 在上海體育場舉行為期四天共四場的演唱會，由於一票難求，有體育場附近住戶看準商機「出租陽台」，售賣300元一張的「陽台票」；一些視訊部落客在演唱會內或蹲點開啟了另一場「現場直播」，引來近30萬人「圍觀」。不過，律師指出，這些快速「收割」大波粉絲和流量的行為，可能侵犯了著作權等方面的問題。

新民晚報報導，12日晚上起，「陽台票」在社群平台流傳。有網友發文詢問「有哪位好心人把陽台租給我看周杰倫演唱會嗎」，配上上海體育場附近亮燈的居民樓。有人發文表示300元賣一張「陽台票」，也有人開價160元，還有賣票時限女性購買等要求。事實上，「陽台票」的貼文中不乏開玩笑的人，但也有人是認真的。

來源：YouTube

報導說，一名吳姓女子在微信 上收到了一條消息，她複製連結、跳到某小影片平台後，手機螢幕上顯示出周杰倫演唱會的即時畫面。小影片平台裡，有個部落客一手拿著螢光棒，另一手握著手機，正對著舞台拍攝：周杰倫正一邊彈著鋼琴、一邊唱著粉絲們耳熟能詳的歌曲，歌迷不時爆出陣陣歡呼聲。從視頻來看，該博主入座的是演唱會的內場區域。

部落客還不時邀請網友們及時關注、評論，轉發直播間，希望能讓更多人看到。最終，有接近30萬人參與這場「圍觀」，發送彈幕，甚至「刷禮物」，可謂是「收穫滿滿」。

這只是一個直播間的數據。瀏覽多個小影片平台，發現這現象絕非「孤例」。有視頻部落客在上海體育館外「蹲點」直播聽歌的；有進入現場，在中段或偏後位置開啟「氛圍組」的，也有直接在自家陽台上「開直播」的。

網友和市民對於此事的反應不一。不少網友讚賞主播給他們「開了扇窗」；有一部分網友表示，此舉遊走在法律邊緣，甚至已經侵犯了著作權；也有觀點認為，這樣全程舉起手機拍攝的行為，無形中給鄰座規範入座的給觀眾們造成麻煩。

對於「出租陽台」的現象，上海大邦律師事務所律師丁金坤認為：「居民因地形之便，在自己家裡看演唱會是無妨的，但若出租家裡陽台給他人免費看，則該租賃合同涉嫌有悖公德，可能會被認定無效。」