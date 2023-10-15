「寶馬女」騙光丈夫財產？ 母駁：她半年遭家暴7次

婚戀節目「非誠勿擾」中的寶馬女。（取材自微博）

當年在婚戀節目「非誠勿擾」中放言：「寧願坐在寶馬車裡哭，也不願坐在自行車上笑」的「寶馬女」，日前被丈夫尤男（化名）爆料失聯。尤男稱，為了和「寶馬女」結婚，不僅拋棄元配，還為對方花費超過100萬元（人民幣，下同），結果女方騙走他的錢與房後跑了，也被對方徹底拉黑。

但尤男的岳母則稱：「我們堅決支持女兒離婚，離開這個半年家暴 7次，欠債花光女兒積蓄，滿嘴謊言一直威脅她的男人，希望她早日回歸正常生活。」

大風新聞報導，32歲尤男表示，一年多前他和家在北京 的這位35歲女子在直播間結識。「當時我有婚姻，她有男朋友。」2023年1月初，尤男和前妻離婚，孩子由前妻撫養；1月底，他和這位北京女子領了結婚證在上海生活。尤男著手整理婚前婚後的花銷記錄。「從認識到結婚一年多，肯定過了100萬，」「今年6月，她提出把上海一套73㎡的商品房給她作為一個保障，所以簽了贈與協議給她。」

尤男透露，最近一個月來，為給前妻孩子的撫養費，夫妻倆發生爭吵，「她想給我前妻打電話，就為這個事鬧得矛盾爆發。」

「9月28號，她最後讓我表達出誠意，我給她轉款27.4萬元。」沒想到，轉款後妻子玩消失。「她把我拉黑了，她的家人親戚也不接我的電話。」

尤男稱此前也鬧過彆扭，妻子也會上手，他曾還手，但很輕。」「她會一直查找我的iPhone ，我的定位信息，她是把我管得特別嚴的。」

尤男認為，妻子不辭而別，還捲走了他身上的所有錢財，「我希望用法律來解決」如果夫妻倆最終不能走在一起，他將收回贈與的房產，「我請了律師，正在走撤銷贈與協議的程序。」