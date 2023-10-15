湖北男欠債 109雙名牌球鞋遭扣押 447.9萬人搶看法拍直播

法院人員到男子家中扣押109雙球鞋。（極目新聞）

湖北武漢 一名男子因欠債30萬人民幣（約4.1萬美元）不還，家中109雙名牌球鞋被法院扣押，其中還有不少限量款，當地法院日前開啟直播間展示法拍，吸引447.9萬觀看人數，許多網友直呼「卡一個拍賣 會連結」。

綜合媒體報導，武漢將漢區法院人員表示，在一起借貸案件中，被執行人欠付30萬元拒不償還，2022年債主以生效法律文書，向法院申請強制執行，於是法院人員直接上門，扣押了男子家中值錢的109雙球鞋，其中不乏各種名牌，還有許多是市面上已經看不到的「絕版款」、「限量款」。

法院人員開啟直播間展示即將法拍的球鞋，吸引447.9萬觀看人數。視頻

法院工作人員開起直播，在網上展示部分鞋款，當天抖音直播的觀看人數高達447.9萬，超乎各界事前想像。「拿鞋償債」在網路上掀起熱議，不少識貨的鞋迷看出其中有很多值得收藏的鞋款，不斷敲碗要購買連結，也有許多網友得知直播消息後稱，「錢都拿去買鞋難怪還不出來」、「失去鞋比失去錢還心痛」。

據悉這些球鞋的資訊將會放到司法拍賣網站上，擇日進行拍賣，提供民眾挑選，所得金額會支付給債主。

律師表示，如果因為公司破產 或個人沒錢還債等原因無法按時履行債務或無力償還債務時可以主動與債權人協商，告知目前無力償還債務的情況請求債權人可以給與一定的緩衝還款的時間，延長債務的履行期限。