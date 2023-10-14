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以巴衝突升溫 學者呼籲保護在中國猶太人安全

中央社／台北14日電

中國近日發生以色列外交人員家屬遭襲擊事件，雖然北京警方已宣布逮捕嫌犯，然而隨著以巴衝突加劇，學者、外交官憂心在中國的猶太人安危，呼籲官方應加強警戒，避免類似事件再度發生。

根據以色列外交部13日發布的聲明中指出，以色列駐北京大使館一名職員遭攻擊。北京警方於同日晚間通報稱，傷者是一名以色列外交人員家屬，已經逮捕嫌疑人，案件正在調查。

隨著以色列與巴勒斯坦的衝突持續加劇，加上這起攻擊事件，在中國的猶太人社區安危也逐漸受到關注，包含學者與外交官都呼籲中國官方應該更加重視並加強警戒。

據美國之音，前美國駐以色列和埃及大使柯則爾（Daniel Kurtzer）說，阻止一個憤怒的人所做出的個人行為是幾乎不可能的，並且形容這是「非常令人不安的事件」。

他建議，中國應該「明智地」加強對保護以色列相關人員和遊客的安全，不讓「安全鬆懈的名聲」影響中以雙邊關係。

上海社科院資深研究員、上海猶太研究中心主任潘光受訪時也提到，北京、上海、香港都有許多以色列人，同時也有很多阿拉伯人，「在這個過程中（以巴衝突）個人情緒一激動可能會做出不理智的行動，中國警方、保安人員要加強警戒。」

他進一步提到，目前約有5000多名猶太人居住在上海，以色列的外交官、總領館和商會人員大概有幾十個人，「以色列人對哈瑪斯的恐怖襲擊表示很憤慨，在上海的阿拉伯人可能也對以色列的轟炸表示反對。像倫敦、巴黎、紐約這種遊行，我估計中國也搞不起來，中國沒有這個傳統，但是刺殺、恐怖襲擊事件是有可能的。」

潘光表示，除了以色列人，生活在中國的猶太居民安危也必須關注，當局需要預防更多的恐怖襲擊事件發生。

報導提到，中國遲未譴責哈瑪斯，加上外館相關人員遇襲，可能也會令以色列對中國失望，進而影響雙邊關係。

報導引述旅居美國的「北京之春」雜誌榮譽主編胡平指出，「在是非分明的情況下，至少應該對恐怖襲擊本身加以譴責」，否則以色列對中國的角色可能會有很大的懷疑，以色列以後跟中國的技術交流方面也會有所保留。 

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