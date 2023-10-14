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「這瓜保熟嗎？」經典台詞被盜用 孫紅雷勝訴

中國新聞組／北京154日電
遊戲畫面。（取材自南方都市報）
遊戲畫面。（取材自南方都市報）

著名演員孫紅雷控告遊戲「西瓜攤主大戰買瓜人」使用自己在影視劇「征服」中的台詞聲音「你這瓜保熟嗎？」，將遊戲開發商告上法院。日前，成都互聯網法庭宣判孫紅雷一審勝訴，獲賠3萬元（人民幣，下同），這也創下了中國首例影視劇台詞聲音權官司。

綜合媒體報導，電視劇「征服」中，孫紅雷所飾演的劉華強，因西瓜缺斤少兩問題，與小販產生爭執，小販想要收拾劉華強，但最終被劉華強反殺。「你這瓜保熟嗎？」出自於該橋段，也成為電視劇經典台詞。

遊戲中，玩家扮演西瓜攤主，透過技能對前來「搗亂」的「小弟」角色進行攻擊。遊戲開始前，以上電視劇橋段的台詞和聲音被製作成背景介紹影片出現。

孫紅雷認為，成都睡神飛科技有限公司、北京睡神飛科技有限公司未經其授權，以營利為目的開發、設計該款遊戲，客觀上構成對其聲音權益的侵犯。另外，該款遊戲設置了並非屬於孫紅雷的「人設」，在遊戲中，孫紅雷的人格元素被塑造成了在社會上打架、尋釁滋事的壞人形象，其人格尊嚴未被尊重，客觀上構成對其一般人格權的侵犯。

法院經審理認為，自然人的聲音和肖像作為標表自然人的人格標志，具有人格權屬性。在未經孫紅雷本人同意，也未取得孫紅雷許可使用的影視作品著作權人授權同意下，兩被告在開發、制作、運營的遊戲中使用其聲音，構成聲音權益侵權。最終，法院一審判決兩被告向原告賠禮道歉，並賠償原告經濟損失3萬元。

孫紅雷。（取材自微博）
孫紅雷。（取材自微博）
孫紅雷。（取材自微博）
孫紅雷。（取材自微博）

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