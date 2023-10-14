浙17歲少年殺害65歲房東 家屬：父可憐收留他卻被殺到咽氣才停手

兇案現場至今仍被封鎖。（取材自揚子晚報）

今年8月，浙江省台州市發生一起17歲租客 殺害65歲房東 命案，迄今一個多月，警方僅一句「兇手是以一個『不可思議』的理由」交代偵辦進度，讓家屬不敢火化死者遺體，仍停放在殯儀館。房東的兒子說，父親好心收留在別處欠租的兇手，卻被其忘恩負義殺害，兇手還是「在現場看著我爸咽氣才離開的」，警方辦案卻至今沒有進展，讓他氣憤更難以釋懷。

紫牛新聞報導，命案發生在2023年8月31日晚9點左右，地點在台州市椒江區前所街道陶家村，65歲的陶大叔被17歲租客殺害，倒在血泊中，數小時後租客到派出所自首。陶大叔的兒子陶梓（化名）說，父親被無端殺害一個多月，案件依然還在偵辦中，沒有任何進展，「我父親的遺體屍檢後我們也不敢火化，怕兇手翻供不承認是他幹的，現在還放在殯儀館。」

陶梓回憶起事發經過，依然難控制情緒哽咽抽泣著說，刑警大隊和派出所告訴他們，兇手用的是普通的水果刀，當晚把父親的房門騙開後，直接衝父親捅了好幾刀。

其中有一個細節讓他久久不能釋懷。當時父親喊救命後，兇手一刀讓他再也發不出聲音，「那一刀是致命傷，警方說，兇手後來是在現場看著我爸咽氣才離開的。」陶梓說，兇手離開現場後並非直接去自首，而是先找到熟悉的人，在對方的勸說下才去自首。

陶大叔陪伴孫子。（取材自紫牛新聞）

陶梓的父親早年一直離家在外做眼鏡店生意，辛苦養育兩個兒子長大，「因為我奶奶身體原因，2016年我爸把四川的店交給我，然後回老家盡孝。」陶梓的父親回老家後把前半生多餘一些積蓄用來修繕房子，把空出來的房間對外出租，平均一間房收每月兩三百塊錢的房租，補貼沒有工作後的生活。

據陶梓了解，一開始兇手拖欠了一名郭大叔的房租，跑到另一個地方租房後又因拖欠被攆出來，最後還是回到陶梓家租住。叔叔說，遇害前不久，他父親曾接到兇手的借錢電話，「我嬸子聽到我爸說對方怎麽還借錢，貪吃懶做是不行的一些話。很可能就是在那時候兇手就懷恨在心了。」

警方沒有告訴陶梓兇手的具體行兇原因，只說是一個「不可思議」的理由。因為父親身上揣著的幾百元現金沒被搶走，陶梓猜想，大概是沒借到錢懷恨在心。陶梓的叔叔說，哥哥為人處世在整個村子裡都是有所美名的，村裡的一些活動、祭祀時的記帳都會邀請哥哥來擔任。

陶梓說，父親的生日是農曆8月初六，也就是被害後第20天，父親小時候條件不好從來沒過生日，他和弟弟軟磨硬泡了很久才問到父親真實的生日，準備在70大壽時大辦一場，沒想到出了這事。

「我大兒子在老家讀初中，是我爸照顧著，他說是彌補早年在外地沒陪我的債。本來孩子暑假我叫他和孩子一起到四川玩2個月，如果他來了就不會發生這樣的事情。但他不願意過來，想著給我省錢，說機票都要1000多塊錢，來回一趟四五千。」陶梓哽咽著說道，這件事自己會後悔一輩子，「我怎麽當時沒把爸爸給勸出來。」

陶梓從律師朋友處得知，因為兇手未成年和自首情節，兇手將很難使用死刑。並且兇手早年父母離異，母親改嫁後他的家庭經濟情況很差，「家庭情況也肯定是承擔不起賠償的。有人跟我說按照法律來說沒有任何辦法，讓我不要再發到網上去。那我父親就這麽白白死了嗎？」

陶梓說，兇手的家裡沒有給他們來過任何一個電話或道歉。他頻頻向警方詢問案件進展，卻一直收到還在偵辦中的答覆。他和弟弟會一直堅持在網路上發帖，希望能引起關注，得到幫助。