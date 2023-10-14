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河南農民誤飲汽車防凍液 送醫血液凝固 肝腎衰竭離世

中國新聞組╱北京14日電
河南一名男子日前在田裡勞作後口渴，誤喝汽車防凍液身亡，就醫時血液已凝固如膠凍。 (取材自瀋陽晚報)
河南一名男子日前在田裡勞作後口渴，誤喝汽車防凍液身亡，就醫時血液已凝固如膠凍。 (取材自瀋陽晚報)

河南駐馬店一名60歲男子日前在田裡勞作後，因口渴難耐，誤將汽車防凍液當成是水，一口氣喝下500毫升，11小時後就醫時，血液已凝固如膠凍，無法正常輸送氧氣和營養，最終因肝腎衰竭，治療無效過世。

來源：YouTube

瀋陽晚報報導，目前市面上絕大多數防凍液主要成分是乙二醇，具毒性的乙二醇無色無臭且有甜味，很容易被誤飲。該男子可能是因為誤飲量太多、又太晚就醫，而導指死亡。

鄭州大學附屬鄭州中心醫院急診科主治醫師頓少誌表示，目前市面上絕大多數防凍液主要成分是乙二醇，農忙季節，大家一定要注意，盡量使用專門的水具喝水，下田之前，提前準備好足量的食物和水，千萬不可大意。

據報導，有網友科普，常見的汽車防凍液採用乙二醇與軟水依不同比例混合而成。乙二醇屬於低毒性化合物，可經由胃腸道、呼吸道及皮膚吸收，其中毒致死多見於誤服，全球第一例防凍液乙二醇誤服致死案例發生在1930年的美國。

河南一名男子日前在田裡勞作後口渴，誤喝汽車防凍液身亡，就醫時血液已凝固如膠凍。 ...
河南一名男子日前在田裡勞作後口渴，誤喝汽車防凍液身亡，就醫時血液已凝固如膠凍。 (取材自瀋陽晚報)

網友說，大劑量乙二醇具抑制中樞神經系統作用， 並可在體內甘醇脫氫酶作用下氧化為乙醇酸、草酸等酸性中間產物，引起機體代謝性酸中毒，引發全身多器官損傷，尤以代謝產物草酸鈣沉積於腎小管上皮而造成腎臟損傷為嚴重。

報導稱，成人一次口服乙二醇1.4g/kg可致死，換句話說，一般成年人60公斤體重，誤服84毫升乙二醇（相當於202毫升汽車防凍液）就可能致死，更不用說500毫升。

河南一名男子日前在田裡勞作後口渴，誤喝汽車防凍液身亡，就醫時血液已凝固如膠凍。 ...
河南一名男子日前在田裡勞作後口渴，誤喝汽車防凍液身亡，就醫時血液已凝固如膠凍。 (取材自瀋陽晚報)

鄭州 河南

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