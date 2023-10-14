被控猥褻 暨南大學研究院院長：雙方自願

暨南大學全球青年領導研究院院長劉海江，被舉報「猥褻」，校方說劉某4月已離職。(取材自微博)

廣州暨南大學全球青年領導研究院院長劉海江遭檢舉「猥褻」，一名微博 帳號為「丟丟糖202310」的女子11日發文，控訴多次遭到劉海江猥褻；劉回應說「雙方是自願的」；14日，暨南大學表示：「劉某4月即已離職，此事和校方無關，希望外界不要再將兩者聯繫在一起。」

紅星新聞報導，劉海江說，他與暨南大學屬於合作掛靠關係，目前這種關係已經結束。值得注意的是，檢舉人和劉海江今年6月才相識，是在劉海江4月離職之後。

回顧整起事件，點名劉海江猥褻的女子稱，6月透過朋友介紹認識對方，後來劉有超越一般朋友的不軌行為。本以為忍氣吞聲可換來事件平息，不料劉後來再一次猥褻自己，並在微信 發送污言穢語及無理要求。

劉海江回應，自己和女方因為都很喜歡古詩詞，所以就約了幾次飯，經常聊天到凌晨，很開心也挺投緣；兩人確實發生過一些親密行為，但是他認為那都是雙方基於往男女朋友發展過程中發生的一些親密行為，不是猥褻。

舉報女子說，自己是演員，6月中旬在劉海江的車裡遭遇第一次猥褻，「當時有錄像，但因光線太暗，所以沒有影像，只有聲音」。9月初，她聯絡劉海江交涉，沒想到在他辦公室再次遭遇猥褻，隨後就報警，警方9月10日已受理報案。

劉海江表示，「經過一個月調查，目前是證據不足，如果我真的有問題，警方肯定就抓我了。」他覺得是女方和男友分手，而自己當時又沒有給她更多的安慰，才讓她崩潰選擇舉報。

據報導，劉海江是暨南大學全球青年領導研究院院長，該研究院成立於2020年7月，是中國領先開展全球青年領導力研究的高校科研機構；目前網站已無法打開，在暨南大學官網也查不到研究院的任何消息。