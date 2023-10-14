武漢大學女生控性騷 自慰男疑保送生

武漢大學7月發生性騷擾，過了三個月才做出懲處。(取材自澎湃新聞)

湖北武漢 大學發生疑似性騷擾 事件，有女學生在網上指控，7月她在圖書館 自習時，遭到一名男學生性騷擾，她向學校舉報卻遭冷處理，事發3個月未解決，女生11日將事件在網上曝光，引發關注。校方13日表示，經調查核實，決定對外語學院學生肖某某記過處分。

縱覽新聞報導，當時那名男生在圖書館對著女學生自慰，女生拍下證據質問後，男生認錯寫下道歉信。女學生向外語學院投訴，要求懲處該男生，包括書面道歉，並保證絕不再犯，以及要求外院取消男生的評獎評優資格等。

女生透過正式投訴途徑，卻一直遭遇校方冷處理，於是將事件在網上曝光，並將過程中涉事男生的道歉信、目擊者承諾作證的信件、以及與校方多次接觸的通訊紀錄放上網，希望校方正視事件。

該事件在網路上發酵後，有網友稱，事件中的男生2022年以「外語類保送生」的身分被保送至武漢大學。

圖為涉性騷男生所寫的道歉信。(縱覽新聞╱來源╱網路)

大皖新聞報導，網傳涉性騷男生的父親是武漢新洲區副區長肖新鋒。肖新鋒表示，自己2013年結婚，兒子2014年出生，現在還在上小學，謠言給自己造成很大困擾。他稱，網傳「武大男孩」為武漢市新洲區副區長肖新鋒兒子的訊息嚴重失實，純屬捏造。已向警方報案。