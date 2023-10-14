我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想扭轉形象？哈瑪斯秀武裝人員「照顧」遭虜以色列幼童影片

矽谷華裔生落榜16大學卻獲Google職位 父曝申請難關

山東男稱被騙200多萬 當街鞭打女子達8分鐘

中國新聞組／北京14日電
男子當街鞭打女子達8分鐘。（取材自九派新聞）
男子當街鞭打女子達8分鐘。（取材自九派新聞）

山東濱州無棣縣日前發生一名男子當街拿鞭子抽打一名女子事件，據網傳視頻，男子拿鞭子抽打女子長達8分鐘，期間還多次推踹，氣得邊打邊說「她騙了我200多萬元（人民幣，下同）」。經圍觀群眾報警，該名田姓男子已被刑拘。視頻引發網民吵翻，有人認為若男子所說屬實，那麼「騙子該打」；也有不少人稱女子再壞也不該動私刑。

九派新聞報導，據網傳視頻，這名男子左手持刀，右手拿了一條鞭子狠狠抽打一名女子，他將女子推摔在地，不斷用鞭子抽打其頭部及腰部，不時還用腳踹，女子數次欲逃跑未果，現場多名路人勸阻，男子仍未停手，並邊打邊說這名女子「騙了我200多萬」。期間有一輛寫著「市場監管」的車輛經過也未停下。

據目擊者楊先生說，這名被抽打的女子是個騙子，騙了2000多萬，男子是其中一名受害人，被騙了200多萬。

事發後，周邊群眾報警，楊先生上前奪下男子的刀，海豐派出所民警趕到後將兩人帶走。13日，海豐派出所民警稱已介入調查。

10月13日，當地警方通報稱，事發當日15時38分接警後趕到現場，將被打者邵某雙（女，34歲）送醫治療，目前傷情平穩；並抓捕犯罪嫌疑人田某國（男，36歲）。 打人者已被採取刑事拘留措施。

男子當街鞭打女子達8分鐘。（取材自九派新聞）
男子當街鞭打女子達8分鐘。（取材自九派新聞）

田某國被邵某雙詐騙一案，公共安全機關已偵查終結並提起訴訟，邵某雙被採取取保候審強制措施，現案案件處於審判階段。當日田某國在步行街與邵某雙偶遭遇後，其進行毆打傷害。

這段視頻在網上引來熱議。不少網民竟支持男子當街鞭打女騙子的行為：「如果事情真如男子所說，這個女人該打，不值得同情」，「這女的以立仙家為由騙取200多萬，男的都是貸款加借朋友的，房子都賣了，打得還是輕」，「原來是騙子啊，那確實該打，騙了人家那麼多錢」，「不當場打，難道要等她逍遙法外？」。

也有網民認為：「如果她有錯自然有警察和法律制裁她，這個男的為什麼要大庭廣眾下用私刑呢」；有人認為男子「活該被騙200多萬，跟老婆商量過嗎？亂投資」；有人則建議該給騙子和拐賣人口販子立法予以鞭刑，「讓他們這輩子下下下輩子都記得教訓」。

貸款 投資 詐騙

上一則

「這瓜保熟嗎？」經典台詞被盜用 孫紅雷勝訴

下一則

四川家長控孩子在校遭霸凌吸入氨氣病重 教育局：他們在玩耍

延伸閱讀

電影「親愛的」原型孫卓被拐案宣判 人販只判5年 孫海洋將抗訴

電影「親愛的」原型孫卓被拐案宣判 人販只判5年 孫海洋將抗訴
襲擊金山中領館嫌犯 31歲楊占圓來自山東 住處搜出大量仿製槍械

襲擊金山中領館嫌犯 31歲楊占圓來自山東 住處搜出大量仿製槍械
肥胖大調查：近半中國人超重…河北最胖 海南最瘦

肥胖大調查：近半中國人超重…河北最胖 海南最瘦
山東男生「自由風」10天漲粉100萬 網友：治好平凡羞恥症

山東男生「自由風」10天漲粉100萬 網友：治好平凡羞恥症

熱門新聞

雙開冰箱門

杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？

2023-10-12 08:30
（取自X平台）

北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲

2023-10-13 16:29
伊斯蘭激進組織哈瑪斯攻擊以色列住棚節音樂祭，一名25歲以色列女學生光天化日遭擄走。中國媒體稱她是中以混血兒。（取自X平台）

哈瑪斯擄走以色列女學生 證實是中以混血兒 在北京出生

2023-10-08 20:15
江蘇疑似有情侶上演森林活春宮，被防火指揮中心的監視器拍下並播放。（網傳視頻截圖）

情侶「野戰」防火監視全都錄 消防員直播：好刺激

2023-10-08 02:19
中以混血女孩諾娃(左)與母親。12日天滿26歲的諾娃，本月7日遭哈瑪斯擄走。(截自鳳凰衛視)

被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙

2023-10-12 11:03
網上視頻顯示，一名女子被多名巴基斯坦激進組織哈瑪斯強制用摩托車帶離，過程中伴隨著暴力拖拽。(取材自X平台)

中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人

2023-10-10 10:41

超人氣

更多 >
北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲

北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲
華裔學生SAT近滿分 18所大學僅中兩間…卻得Google職位

華裔學生SAT近滿分 18所大學僅中兩間…卻得Google職位
輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」

輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」
CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」

CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」
不是紐約或洛杉磯 美國頭號美食城市竟在這裡

不是紐約或洛杉磯 美國頭號美食城市竟在這裡