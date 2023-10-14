山東男稱被騙200多萬 當街鞭打女子達8分鐘

男子當街鞭打女子達8分鐘。（取材自九派新聞）

山東濱州無棣縣日前發生一名男子當街拿鞭子抽打一名女子事件，據網傳視頻，男子拿鞭子抽打女子長達8分鐘，期間還多次推踹，氣得邊打邊說「她騙了我200多萬元（人民幣，下同）」。經圍觀群眾報警，該名田姓男子已被刑拘。視頻引發網民吵翻，有人認為若男子所說屬實，那麼「騙子該打」；也有不少人稱女子再壞也不該動私刑。

九派新聞報導，據網傳視頻，這名男子左手持刀，右手拿了一條鞭子狠狠抽打一名女子，他將女子推摔在地，不斷用鞭子抽打其頭部及腰部，不時還用腳踹，女子數次欲逃跑未果，現場多名路人勸阻，男子仍未停手，並邊打邊說這名女子「騙了我200多萬」。期間有一輛寫著「市場監管」的車輛經過也未停下。

據目擊者楊先生說，這名被抽打的女子是個騙子，騙了2000多萬，男子是其中一名受害人，被騙了200多萬。

事發後，周邊群眾報警，楊先生上前奪下男子的刀，海豐派出所民警趕到後將兩人帶走。13日，海豐派出所民警稱已介入調查。

10月13日，當地警方通報稱，事發當日15時38分接警後趕到現場，將被打者邵某雙（女，34歲）送醫治療，目前傷情平穩；並抓捕犯罪嫌疑人田某國（男，36歲）。 打人者已被採取刑事拘留措施。

男子當街鞭打女子達8分鐘。（取材自九派新聞）

田某國被邵某雙詐騙 一案，公共安全機關已偵查終結並提起訴訟，邵某雙被採取取保候審強制措施，現案案件處於審判階段。當日田某國在步行街與邵某雙偶遭遇後，其進行毆打傷害。

這段視頻在網上引來熱議。不少網民竟支持男子當街鞭打女騙子的行為：「如果事情真如男子所說，這個女人該打，不值得同情」，「這女的以立仙家為由騙取200多萬，男的都是貸款 加借朋友的，房子都賣了，打得還是輕」，「原來是騙子啊，那確實該打，騙了人家那麼多錢」，「不當場打，難道要等她逍遙法外？」。

也有網民認為：「如果她有錯自然有警察和法律制裁她，這個男的為什麼要大庭廣眾下用私刑呢」；有人認為男子「活該被騙200多萬，跟老婆商量過嗎？亂投資 」；有人則建議該給騙子和拐賣人口販子立法予以鞭刑，「讓他們這輩子下下下輩子都記得教訓」。