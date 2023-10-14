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成都一國中生用紅領巾上吊 家長控校方霸凌還封鎖消息 校方否認

中國新聞組／北京14日電
死亡學生家長與學校工作人員溝通現場。（取材自南方都市報）
死亡學生家長與學校工作人員溝通現場。（取材自南方都市報）

四川成都一中學校園內發生一起學生身亡事件，該學生母親查看校內監控，才知自己孩子用紅領巾在校內教學樓自縊，指控校方明知孩子輕生，卻說孩子失蹤，並質疑孩子遭到霸凌而死，校方為掩蓋真相還拿走她的手機。當地組成聯合調查組調查後，認定死者是自縊身亡，未發現霸凌情況，至於手機，是其母情緒激動、撲倒在地而掉落，校方撿拾歸還。

這起初一向姓學生校內死亡案引發高度關注，昨天登上微博熱搜。據自由亞洲電台報導，事發在10月10日，據死者母親12日在一段視頻中說，她於10日16時42分接到孩子電話表示身體不舒服，17時02分孩子回覆「正在上課，下課再說」，這是她和孩子最後一次通話。

18時，突接到老師來電稱「孩子找不到了」，她隨即趕到校門口見老師，依然被告知「孩子沒有找到」，她直接上教學樓後發現自己的孩子已經死亡。通過監控視頻發現，孩子於17時06分以紅領巾「自縊」身亡。而在她與學校的交涉過程中，手機兩次被藏起來，讓她質疑從孩子失蹤到學校老師告知，中間約一個小時，學校究竟在做什麽？

據死者同學披露，事發前，死者與另一女同學爭吵時被打，對女生爆粗口還擊，老師發現後當眾批評並叫死者到辦公室談話，聲稱要把死者說的粗口話發到班級微信大群中。他認為死者最終選擇用極端的方式解決問題，在一個角落用紅領巾自縊身亡。

在輿論關注下，成都高新區聯合調查工作組13日發布「情況通報」稱，10日17時25分許，向某某自習課輔導老師發現其未回班級，即組織師生尋找。17時54分許，發現向某某在教學樓5樓的過道護欄處自縊，學校迅速撥打120並通知家屬到校。18時07分許，120到達學校。18時20分許，向某某母親趕到現場。18時43分許，120宣告向某某死亡，其間向某某母親情緒激動、撲倒在地，其手機兩次掉落，老師、校醫先後撿拾並隨後歸還。

公安機關經調查取證，認定向某某為自縊身亡，排除刑事案件。經調查，向某某有自傷的言行和疤痕，未發現針對向某某的校園霸淩行為。10月11日晚，向某某父母及親友到區公安分局查看了現場視頻，對調查結果沒有異議。但校方也表示將會「深刻反思對學生身心健康關心關愛不細致、對家屬溝通撫慰不到位等問題」。

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