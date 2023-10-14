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直播帶貨兩樣情…劉暖曦被投訴到禁播 江秋蓮3小時銷售額破百萬元

中國新聞組／北京14日電
2023年10月11日，有網友發現劉暖曦（原名劉鑫）曾直播帶貨，並開設了商品櫥窗。但她只直播4次就被永久禁播。（視頻截圖）
2023年10月11日，有網友發現劉暖曦（原名劉鑫）曾直播帶貨，並開設了商品櫥窗。但她只直播4次就被永久禁播。（視頻截圖）

中國籍女留學生江歌2016年在日本為保護室友劉鑫（後改名劉暖曦）而遭劉鑫男友陳世峰殺害案件，持續在中國掀起另一個輿論風暴。失去獨女的江歌母親江秋蓮，近日為生計和維權而開始人生中首場直播帶貨，3小時銷售額超百萬元；而同樣也直播帶貨的劉暖曦，只直播了4次就因被投訴而永久禁播。呈現兩樣情。

江秋蓮正式開啟直播帶貨，超10萬網友觀看，直播3個小時銷售額破百萬。（取材自揚子...
江秋蓮正式開啟直播帶貨，超10萬網友觀看，直播3個小時銷售額破百萬。（取材自揚子晚報）

近日，江秋蓮正式開啟直播帶貨，超10萬網友觀看，直播3個小時銷售額破百萬。潮新聞報導，一頭幹練的短髮，身穿藍色條紋短袖襯衫，54歲江秋蓮的直播從晚上8時持續到11時，共吸引1518萬網友觀看，同時在線觀眾數量一度達到超10萬；3小時內，她賣出近6萬件商品，銷售額超百萬元。

「不知道眼睛該往哪看，以前面對那麽多媒體鏡頭都不緊張，現在真有點緊張。」對於第一場直播，江秋蓮感慨說，自己的手都出汗了。她用夾雜著山東口音的普通話逐個介紹商品：沙琪瑪、無骨雞爪、蝦醬、油汙凈、紙巾……當晚，江秋蓮的抖音櫥窗上線23款商品，都是此前她曾發布視頻推薦過的商品。

「沒有專業團隊合作，只是草台班子。」此前，江秋蓮稱，自己是獨立嘗試直播帶貨，對於後續直播帶貨的頻率，還沒有具體計畫。

據中新經緯此前報導，江歌媽媽表示自己需要一份工作充實自己，和有足夠的經濟基礎支持維權之路。她還表示：「直播帶貨的目的同樣是為了賺錢，但我會把選品和服務放在第一位，把賺錢放在第二位」。

揚子晚報報導，曾有網友發現劉暖曦直播帶貨，並開通商品櫥窗，帶貨一些書籍。劉暖曦7至9月共直播4次，目前其帳號已被大主播粉絲投訴後永久禁播。江秋蓮也曾公開質疑劉暖曦利用江歌案的熱度在粉絲群裡賣茶葉。

據新京報報導，歷經4次強制執行，江秋蓮已經收到了劉暖曦支付生命權糾紛案的全部賠償款，共計69.6萬元。「江歌專項助學基金」成立暨捐贈儀式6月也在青島市即墨區慈善總會舉行，江秋蓮向即墨區曙光公益志願者協會捐贈全部賠償款。

另外，江歌母親江秋蓮發文稱，劉暖曦因不服山東省青島市中級人民法院於2022年12月30日作出的民事判決，向山東省高級人民法院申請再審，法院已經立案審查。

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