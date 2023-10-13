我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女苦等樂透綠卡10年 律師提醒不必要風險

舊金山教師工會通過「授權發動罷工」 16日將再協商

三亞現50米高空中餐廳 晚餐2288元 網：跟工地樓頂吃飯何區別

中國新聞組／綜合報導
三亞海棠灣君悅酒店的空中餐廳。（取材自微博）
三亞海棠灣君悅酒店的空中餐廳。（取材自微博）

近日海南三亞一家酒店推出空中餐廳，用起重機將顧客吊到50米高空用餐，此事引發網友討論。

九派新聞報導，酒店員工表示，該空中餐廳14號開業，目前還處於試營業階段，下午茶1288元(人民幣，下同)，晚餐2288元，需要提前網上預約，票不多了。此外，工作人員還表示，項目不存在安全問題，有安全隱患的話，也不敢開業。

今年8月，三亞市旅遊發展局微信公眾號就發文稱，空中餐廳「dinner in the sky」將在10月份進入中國，就位於三亞海棠灣君悅酒店。

對於該空中餐廳，網友褒貶不一。有網友吐槽，「這跟在工地樓頂吃飯有什麽區別。」也有網友表示，「人生就是各種體驗的疊加，我覺得有錢有閒可以去試試，當然要在足夠安全的措施基礎之上。」

公開資料顯示，空中餐廳起源於比利時，其特色是就餐時用起重機將餐廳吊到50米高空，為顧客打造獨特的用餐體驗，目前已經在世界多個國家推廣。

據新聞晨報報導，2014年空中餐廳就曾登陸上海，該空中餐廳採取實名制，每名食客按照座位一一就座，然後由專門的工作人員負責給食客繫上四點式安全帶。餐桌一共有22個座椅，每個座椅可以左右180度旋轉。空中餐廳面向公眾推出的菜單包括1888元的下午茶，3888元的午餐以及8888元的晚餐，除了餐費外，還加收15%的服務費。

三亞海棠灣君悅酒店的空中餐廳。（取材自微博）
三亞海棠灣君悅酒店的空中餐廳。（取材自微博）

微信 比利

上一則

恒大許家印被捕…碧桂園嚇到 創辦人急賣飛機還債

下一則

6男子吃26元自助火鍋喝掉111瓶免費酸梅湯 網歪樓求店址

延伸閱讀

華埠監獄重建 預計明年開工

華埠監獄重建 預計明年開工
布碌崙日落公園塌樓案 華裔開發商判2-4年

布碌崙日落公園塌樓案 華裔開發商判2-4年
東京日本橋工地驚傳意外「15噸鋼筋墜落」釀2死3傷

東京日本橋工地驚傳意外「15噸鋼筋墜落」釀2死3傷
新聞評論／工地監測形同虛設 政府必須全面檢討

新聞評論／工地監測形同虛設 政府必須全面檢討

熱門新聞

雙開冰箱門

杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？

2023-10-12 08:30
伊斯蘭激進組織哈瑪斯攻擊以色列住棚節音樂祭，一名25歲以色列女學生光天化日遭擄走。中國媒體稱她是中以混血兒。（取自X平台）

哈瑪斯擄走以色列女學生 證實是中以混血兒 在北京出生

2023-10-08 20:15
江蘇疑似有情侶上演森林活春宮，被防火指揮中心的監視器拍下並播放。（網傳視頻截圖）

情侶「野戰」防火監視全都錄 消防員直播：好刺激

2023-10-08 02:19
網上視頻顯示，一名女子被多名巴基斯坦激進組織哈瑪斯強制用摩托車帶離，過程中伴隨著暴力拖拽。(取材自X平台)

中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人

2023-10-10 10:41
中以混血女孩諾娃(左)與母親。12日天滿26歲的諾娃，本月7日遭哈瑪斯擄走。(截自鳳凰衛視)

被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙

2023-10-12 11:03
馬諾2010年在相親節目「非誠勿擾」中，因一句「寧願坐在寶馬（BMW）裡哭，也不願坐在自行車上笑」發言走紅。（取材自微博）

「寧坐寶馬哭」拜金女13年後近況疑曝光 被控騙錢、騙房、騙感情

2023-10-08 09:00

超人氣

更多 >
杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？

杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？
不為買房或車 美國人現在儲蓄的最大目標竟是...

不為買房或車 美國人現在儲蓄的最大目標竟是...
舊金山中國領事館襲擊案嫌疑人身分曝光

舊金山中國領事館襲擊案嫌疑人身分曝光
紐約法拉盛賣淫猖獗 商家、行人怨聲載道

紐約法拉盛賣淫猖獗 商家、行人怨聲載道
被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙

被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙