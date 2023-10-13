三亞現50米高空中餐廳 晚餐2288元 網：跟工地樓頂吃飯何區別

三亞海棠灣君悅酒店的空中餐廳。（取材自微博）

近日海南三亞一家酒店推出空中餐廳，用起重機將顧客吊到50米高空用餐，此事引發網友討論。

九派新聞報導，酒店員工表示，該空中餐廳14號開業，目前還處於試營業階段，下午茶1288元(人民幣，下同)，晚餐2288元，需要提前網上預約，票不多了。此外，工作人員還表示，項目不存在安全問題，有安全隱患的話，也不敢開業。

今年8月，三亞市旅遊發展局微信 公眾號就發文稱，空中餐廳「dinner in the sky」將在10月份進入中國，就位於三亞海棠灣君悅酒店。

對於該空中餐廳，網友褒貶不一。有網友吐槽，「這跟在工地樓頂吃飯有什麽區別。」也有網友表示，「人生就是各種體驗的疊加，我覺得有錢有閒可以去試試，當然要在足夠安全的措施基礎之上。」

公開資料顯示，空中餐廳起源於比利 時，其特色是就餐時用起重機將餐廳吊到50米高空，為顧客打造獨特的用餐體驗，目前已經在世界多個國家推廣。

據新聞晨報報導，2014年空中餐廳就曾登陸上海，該空中餐廳採取實名制，每名食客按照座位一一就座，然後由專門的工作人員負責給食客繫上四點式安全帶。餐桌一共有22個座椅，每個座椅可以左右180度旋轉。空中餐廳面向公眾推出的菜單包括1888元的下午茶，3888元的午餐以及8888元的晚餐，除了餐費外，還加收15%的服務費。