網紅校長被爆「包養情婦」登熱搜 鄭強：是被釋囚敲詐

「網紅校長」鄭強被爆婚內出軌包養情婦，他發聲明否認。(取材自澎湃新聞)

一名網民近日發文舉報稱，他和女友本來打算結婚，卻發現已婚的太原理工大學黨委書記鄭強，包養其女友。他曾向校方和紀檢部門反映但都無下文。這則「網紅校長鄭強婚內出軌包養情婦」的舉報迅速衝上熱搜，閱讀量達3.6億次。鄭強回應這是因為他拒絕為一名刑滿釋放犯罪人員作保、借款1000萬，而被其報復性誹謗，他已報警。山西紀委監委已介入了解。

香港 01報導，近日，一名叫「華趣」的網民舉報鄭強與其前女友有染，並稱2015年7月的一天凌晨，鄭強給其女友打電話被他發現，而他和女友原本已經到了談婚論嫁的地步，因鄭強的突然介入，讓他與女友幾個月後分手。檢舉人稱，今年3月他和鄭強見過一次面，對方勸其慎重，同時他向有關校方和紀檢部門反映過，至今沒有結果。

「鄭強教授」公眾號12日發布聲明回應，表示近期在網絡上進行發布和傳播虛假信息的帳號「華趣」，已證實其真實姓名為呂某，是刑滿釋放犯罪人員，所發布的全部文字與圖片內容均為惡意編造、虛構的不實資訊。

聲明解釋，今年3月，呂某以「粉絲」為名聯絡鄭強，並講述個人經歷及在監獄 服刑的體會感想，希望得到相關幫助。呂某6月再次聯繫鄭強，希望在其社會工作方面獲得鄭強支持，要求為其介紹資源。

聲明提到，呂某的實際訴求是讓鄭強出面做擔保，為其借款1000萬元人民幣。被嚴詞拒絕後，呂某開始不斷編造各種不實信息和證據，陸續透過線上和線下各種方式對鄭強個人名譽進行誹謗，意圖以此達到敲詐、勒索財物的目的，並且對人身安全造成威脅。聲明稱，「6月下旬，我已主動向省紀委領導報告和說明該事件的相關情況，願接受監督審查。」

鄭強並稱，他已收集和整理全部證據，交相關部門處理，並向警方報案。

太原理工大學紀委辦公室工作人員12日表示，已關注到有關鄭強的輿情，校方幾個部門連夜開會。山西省紀委監委宣傳部工作人員12日也表示，正在了解相關情況。

1960年出生的鄭強，以犀利的觀點稱著，許多演講影片被學生們發布在網絡上，被稱為「網紅教授」，又被學生們稱為「強哥」。鄭強在2012年至2016年任貴州大學校長時，曾被網友稱為「最牛校長」、「網紅校長」。

羊城晚報指出，他2022年一則「強哥梳頭」的影片點擊量破億。他寫了第一本專書「高分子流變學」，成為科學出版社近20年來賣得最好的一本專業書。他主講的「高分子物理」入選全國精品課程，「聽他的課，你會一直處於興奮狀態。」一位浙大學生曾發文回憶說。