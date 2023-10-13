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應聘經理職先交500萬保證金 企業：體現應徵者財力 網質疑騙錢

中國新聞組／北京13日電
公告要求應聘者在報名期內向招聘單位繳納現金保證金，不低於500萬元。（取材自微博）
公告要求應聘者在報名期內向招聘單位繳納現金保證金，不低於500萬元。（取材自微博）

四川巴中一旅遊發展公司近日為旗下全資建築公司招聘項目經理時，竟要求應聘者先交不低於500萬元（人民幣．下同）的現金保證金。這項規定被部分媒體和網民質疑是墊資進場的老套路。招聘方一度表示，保證金主要是體現應聘者個人及其團隊的財務能力，已有人報名，後來又改口稱已更正招聘公告中錯誤內容，應聘者交500元報名費便可參與招聘評審。

上游新聞報導，近日，巴中市四川光霧山諾水河旅遊發展有限公司（以下簡稱：諾水河旅遊公司）發布旗下全資子公司四川泰達弘建築工程有限公司（以下簡稱：泰達建工）招聘專案經理公告。公告寫道：「應徵者在報名期間內向招聘單位繳納現金保證金不低於500萬元，方可參加招聘評審。」保證金在項目結束後退還。

四川巴中市的王先生（化名）看到公告感嘆：「我有500萬現金，還去應聘什麼專案經理？」他將截圖發布到網路上引發關注。

有人感到震驚，「幹到退休可能賺不到500萬，還先交500萬現金」，「應聘一個職位還要先付錢，這不是騙錢嗎？」有人質疑「項目找墊資入場是這麼找的？」，「明顯就是自己沒錢要用別人的錢來做前期的啟動資金，都是玩剩下的老套路。」

10月10日，諾水河旅遊公司工作人員回應表示，交納500萬現金的保證金是報名應徵的硬性條件，主要是體現應徵者個人及其團隊的財務能力，看有沒有這個能力來承擔公司的專案。「保證金是在工程驗收後才退還」，「專案經理的薪酬是基本工資加專案分紅，目前已經有人報名了。」

不過，香港01報導，10月11日，公司黨群工作部工作人員回覆媒體稱，已更正招聘公告錯誤的內容，應聘者繳納500元報名費，便可參與招聘評審。據更新公告顯示，公司招聘項目經理3名，現金報名費500元將在評審結果公示結束後退還。

招聘公告更正後顯示，應聘者繳納500元報名費，便可參與招聘評審。（取材自微博）
招聘公告更正後顯示，應聘者繳納500元報名費，便可參與招聘評審。（取材自微博）

退休 香港 基本工資

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