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恒大許家印被捕…碧桂園嚇到 創辦人急賣飛機還債

記者林茂仁／綜合報導
碧桂園在境內債獲延展後，著手面對境外債的問題。（路透）
碧桂園在境內債獲延展後，著手面對境外債的問題。（路透）

恒大董事長許家印被捕後，另一家爆雷的建商碧桂園創辦人楊國強，趕緊將手中的私人飛機給賣了還債。但尚不清楚私人飛機賣了多少錢。

新浪財經報導，許家印被捕後，碧桂園有點慌。碧桂園9日舉行的月度會議上，碧桂園總裁莫斌在月度會議上透露，楊國強已經把私人飛機賣了。但他沒有說明銷售金額。

據了解，楊國強大概有四架商務機。楊國強去年掛出來一架大飛機販售，但掛了一年多，還沒找到買家。還有一架飛機四人共有，三個月前，楊國強掛出屬於自己那0.25%的份額。但金額不詳。

碧桂園在完成境內債的整體展期之後，快速啟動境外債的重整工作。碧桂園10日發布公告稱，截至公告日，公司尚未支付本金金額為港幣4.7億元（約4.38億人民幣、6007萬美元）的到期款項，預期無法如期或在相關寬限期內履行所有境外債務款項的償付義務，已聘請財務顧問制定整體解決方案。

第一財經日報報導，此舉代表碧桂園境外債的重整工作已正式啟動。統計數據顯示，截至目前，碧桂園處於存續期的公開美元債共有15檔，存續本金約93億美元，2023年主要面臨美元票據利息兌付，沒有美元票據本金到期。

碧桂園稱，該公司已聘請中國國際金融香港證券有限公司和華利安諾基（中國）有限公司擔任財務顧問，聘請盛德律師事務所擔任法律顧問，協助評估集團的資本結構及流動性狀況，並制定整體的解決方案。

碧桂園 恒大 香港

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