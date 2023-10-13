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五月天廣州開演唱會嚇到 歌迷自爆買黃牛票 警關切

記者梅衍儂／綜合報導
五月天歌迷自爆買黃牛。(取材自微博)
五月天歌迷自爆買黃牛。(取材自微博)

黃牛猖獗，周杰倫和五月天都為粉絲出了口氣，周杰倫的上海演唱會以實名制治黃牛；五月天則在廣東開唱意外抓到買黃牛票的觀眾，警方當場上前問話。

周杰倫12日起在上海開唱四天，他的演唱會向來一票難求，沒想到竟出現黃牛退票潮。門票原價人民幣580到1280元（約79.7到175.9美元），被黃牛票炒到一張要上萬元。先前周董演唱會沒有實名制，而中國文旅部上月13日發布強制實名制規定，要求各大演唱會推動實名購票和實名入場制度。因此黃牛無法轉賣或是贈送，只能紛紛退票，不少網友都力挺實名制。

周杰倫近來積極展開「嘉年華」世界巡演。(圖：杰威爾音樂提供)
周杰倫近來積極展開「嘉年華」世界巡演。(圖：杰威爾音樂提供)

不過，還是有漏網之魚試圖闖關，就剛好被五月天抓到，他們最近在廣東奧林匹克體育中心連開五場演唱會，嗨唱「2012」、「叫我第一名」、「夜訪吸血鬼」等歌，全場3萬人大合唱，歌迷的熱情也讓怪獸、石頭、瑪莎熱到脫衣。阿信說：「大家有印象來到廣州和大家一起唱、一起跳、一起開演唱會是什麼時候？應該是沒有多久以前，我們是從10年前的諾亞方舟來到2023年的五月天，看到大家跟十年前一樣充滿活力，應該沒有差太多。」

到點歌環節，阿信隨機點中一個抱著女兒的男子，笑問：「為什麼之前不帶她去看周杰倫的訓練一下？」男子老實回答因為搶不到，阿信又問：「所以五月天的比較好搶嗎？」男子回也搶不到，所以買了黃牛票，怪獸聽了大笑。阿信笑說，爸爸做了不好的示範，不過為了小孩，還是網開一面。

沒想到台下的警察沒有放過男子，當場走到他身邊問話。網路上自稱坐在附近的歌迷表示，有聽到警察要求該名觀眾出示轉帳紀錄，要依法辦理。

五月天「諾亞方舟十周年進化復刻限定版」廣州一次唱足五場。(圖：相信音樂提供)
五月天「諾亞方舟十周年進化復刻限定版」廣州一次唱足五場。(圖：相信音樂提供)

周杰倫

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