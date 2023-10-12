就醫辱新加坡護士 跋扈華女上熱搜

中國女子因被撞入院治療，期間疑被護士歧視而爆粗，在面對調查官詢問時也拒絕回應。（截自影片）

一名中國女子在新加坡 叫代駕回家，然而代駕不熟悉車況誤撞女子倒地，之後送院治療。在醫院等待期間，護士疑似曾對女子表示，非新加坡公民沒有資格在醫院接受治病，頓時惹怒女子在護士面前爆粗口，護士即刻報警處理；中國女子面對調查官審問時，更囂張跋扈答非所問，反而一直要求對方出示證件證明身分，惹來網民兩極化的評論。

这世界有两个逻辑



一个是逻辑

一个是中国逻辑

嗯，

你猜猜我晚饭喝的水里有几块冰



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這則視頻被吵上了熱搜，有網民表示，「在國內無理慣了，在國外可沒人慣著你。」

光華網報導，據中國女子說法，代駕誤撞她之後，她坐在地上20分鐘，司機沒有扶起她的意願，因此惱怒要求代駕要就賠錢，否則送院治療。女子在視頻中表示，自己被人撞了，在醫院待上三小時都沒得治療，反而肇事司機卻不知所蹤，還找來了兩位身分不明人士與其糾纏。

報導指出，女調查員向中國女子解釋，本身是針對爆粗口案件前來調查，而交通意外案件則有待中國女子出院後，再到警局報案；同時，也向中國女子強調須要錄取一份關於是否有爆粗的口供，惟中國女子堅決不配合，最終女調查員與同事離開醫院。

事後，中國女子在最新的視頻中交代，最終還是等到了醫療人員前來治療，不過肇事司機則跑了，而視頻中兩位不明身分的人是司機找來的，因此才會在視頻中要求對方出示證件，否則必然被誘供誤導留下對受害者不利的證據。

同時，中國女子提及已將相關人員全部進入起訴環節，一切都有現場監控為證。

根據新加坡法律，這名中國女子在新加坡或違反了「公共秩序法令」，可能面臨最高1萬元新加坡幣（約7344美元）的罰款或最高3個月的監禁。