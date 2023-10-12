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四川高中操場塌陷 14人掉糞坑？校長說真相

中國新聞組／北京12日電
四川一所高中操場突塌陷，多名學生教師跌入化糞池。（取材自北京青年報微博）
四川一所高中操場突塌陷，多名學生教師跌入化糞池。（取材自北京青年報微博）

四川省眉山市仁壽縣華達綜合高中學校操場日前突然塌陷，導致10多名學生當場掉進糞坑，還因此登上熱搜，引發關注；校方澄清表示，塌陷處並非化糞池，而是排水道，事發時學校第一時間展開救援，所幸沒有學生因此傷亡。

影音來源：聯合影音網

北京青年報報導，網上的影片顯示，學校操場地面疑似出現塌陷，現場人員正在搭梯子救援，一旁則有多名穿校服的學生圍觀，並捂住口鼻。

仁壽縣教育體育局工作人員表示，確有此事，不過沒有出現人員傷亡，事發後學校第一時間展開救援，並對現場採取安全措施，目前具體情況還在調查，學校操場已經修繕完畢，學校正常開課。但對於掉入的具體人數，該工作人員只表示，「沒有造成人員傷亡，謝謝你們的關注」。

仁壽縣應急管理局也表示，目前仁壽縣都在排查化糞池安全問題，該校也已經正常開課。「這操場和化糞池建成年代比較久遠，是在2004年左右了，具體塌陷的原因不好說，還在調查。」

港媒報導稱，當時有數名學生及1名教師掉入化糞池內。

但據澎湃新聞報導，該校校長劉剛稱，塌陷處並非化糞池，而是排水道，當時總共掉下去了14名學生。學生被迅速救起後送院全面檢查，目前12名學生已返校上課、2名學生留院觀察。本校已全面進行安全隱患排查整改。

劉剛表示，該操場2004年投用，初步鑑定，疑似因地面預製板腐蝕斷裂致塌陷。事發後當天已請專業機構全面排查，並重新現澆混凝土加固。

對於這起事件，有網友稱：「這得多倒楣」、「成為同學們娛樂的對象，至少3年」、「原諒我不厚道的笑了」。

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