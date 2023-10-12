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北京高校情侶鎖教室玩「原神」 接著上演活春宮 被教學系統錄下

中國新聞組／北京12日電
網北京工業大學一對學生情侶在空教室上演活春宮。（取材自51吃瓜網）
網北京工業大學一對學生情侶在空教室上演活春宮。（取材自51吃瓜網）

北京工業大學一對學生情侶日前向學校借空教室「開會」，但兩人讀書沒多久就開始打電玩「原神」，玩到一半時互相撫摸，最後禁不住慾火，就在教室的課桌椅上演出「活春宮」。兩人完事後以為沒人發現離開，沒想到情慾戲全被教室內的課程錄影機拍了下來，被一名登入系統要複習課程的學生看到，「教戰教學」因此曝光。

綜合51吃瓜網、網易新聞報導，據網傳視頻及網路爆料稱，此事發生在中國中秋、十一長假期間，該校一男一女學生向校方借用了某間空教室複習課業，在教室門口貼了一張寫著「開會」的紙條，就將教室反鎖起來讀書。

兩人讀書沒多久就改看電影，電影看了一會兒，兩人又打起電玩，從「英雄聯盟」玩到「原神」。此時，兩名學生開始互相撫摸對方的身體，摸到慾火難耐，男生脫光了全身的衣服，女生則脫掉褲子，兩人就在教室裡做愛，。爆料學生形容兩人在教室內「妖精打架」。

視頻中，男生脫光衣服，女生脫掉褲子。（取材自51吃瓜網）
視頻中，男生脫光衣服，女生脫掉褲子。（取材自51吃瓜網）

爆料文稱，這對情侶演完活春宮後不久就穿上衣服離開教室，以為沒人發現，沒想到兩人的舉動全被教室裡沒有關閉的課程錄影系統錄了下來。第二天有學生想複習課業，登入系統就看到這段激情視頻，事件也隨之曝光。

視頻在網路曝光後，引發網民議論及調侃，由於事發在該校404教室，有網民稱之為「401事件」，不少人問「為何玩原神會玩到慾火焚身？」，「貴校教學資源令人振奮」，也有人扒出了事件男女主角的信息和照片。不過相關視頻及自媒體的文章，除了部分吃瓜網外，目前已都被新聞平台下架。

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