正宮將小三「扒光」遊街 判囚8個月…網：為何不扒男的？

貴州一女子因為丈夫出軌，氣得將小三扒光遊街。圖為網傳事件畫面。（視頻截圖）

貴州從江縣人民法院日前審理了一起涉嫌侮辱的刑事案件，一名徐姓女子因為丈夫出軌，氣得夥同三女將小三「扒光」遊街，還拍攝視頻上傳至多個QQ群，被圍觀群眾轉發至多個微信 群。京報網報導，最終徐女作為主犯被判處有期徒刑8個月，另外3女也被判處有期徒刑6個月，緩刑一年。

事件傳出在網上掀起熱烈討論，有人留言「為什麽不扒男的，男的為什麽不示眾？」、「出軌男人也跑不掉吧」，也有人說「一些小三的確應該被教訓」、「這下好了，小三上位成功了」、「自己無能管不住丈夫，遷怒於小三」。

據報導，事件起因為徐女聽說丈夫與另一女子有不正當關係，便去丈夫居住的房間附近蹲守。2022年11月2日，徐女發現丈夫離開後房間內還有人，就電話聯繫三名女子來幫忙，進入房間後發現姚姓女子在房間內，便聯手毆打並撕扯姚女衣服，還將攜帶的胡椒粉撒在姚女身上。

徐女提出將姚女的內衣等脫下，暴露身上隱私 部位去遊街。四人將下身赤裸的姚女拉去遊街約30分鐘，期間還拍攝視頻上傳至多個QQ群，視頻被圍觀群眾轉發至多個微信群。