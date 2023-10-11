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相親當天涉姦服刑3年 河北男堅持申訴5年改判無罪

中國新聞組／北京11日電
男子（右）因為一場相親惹上官司。（取材自大風新聞）
男子（右）因為一場相親惹上官司。（取材自大風新聞）

河北灤南小夥小邸幾年前在相親當天和相親對象在車上發生了關係，事後竟遭婚介所老闆索要幾萬元（人民幣，下同）補償女方，小邸認為遭到敲詐，不願意給錢，結果被告上法院，最後因強姦罪獲刑三年。服刑期間，小邸堅持不認罪，一直讓家人為他申訴，堅持申訴五年多後，終於獲唐山市中院再審改判他無罪。

華商網報導，小邸是河北省唐山市灤南縣人。2008年退役後，考入河南一家單位。2018年2月22日（正月初七），灤南縣一家婚介所給小邸介紹了一位女孩。當晚，小邸請女孩和婚介所老闆王某等人一起吃飯。飯後，小邸和女孩開車到縣城北面的河邊上玩。期間，兩人在車上發生了關係。之後，小邸將對方送至婚介所。

當晚，婚介所老闆給小邸打電話，說女方和小邸發生關係後又不願意了，讓小邸拿幾萬元補償女方。小邸事後獲悉，當晚，女方將他們發生關係的事情告訴婚介所老闆王某後，王某給女方發了52元人民幣紅包，女方欣然接受。也有媒體傳出，女子曾叫婚介所老闆「舅舅」，後被王某否認親戚關係，說只是稱呼。

小邸家人說，事發第二天，婚介所老闆帶著婚介所一男一女兩人來到他們家，讓他們拿2萬元給女方作為補償。小邸認為王某等人是敲詐，不願意給錢。當天中午王某報警。

小邸說，此後幾天，他家人和王某等人多次溝通，先後被王某以各種名義要走數千元。但七天之後，小邸因涉嫌強姦被刑事拘留，2018年12月29日，灤南縣法院一審以強姦罪判處小邸有期徒刑三年。

一審宣判後，小邸上訴。2019年2月26日，唐山市中級人民法院二審裁定駁回上訴，維持原判。小邸說，服刑期間，他堅持不認罪，一直讓家人為他申訴。寧肯不減刑，也不能認罪。

2021年2月28日，整整服刑3年後，小邸刑滿釋放。2023年10月10日，唐山中院最終以「事實不清、證據不足」撤銷原判，改判小邸無罪。

小邸說，案發後他因此丟了工作。出獄後，為了生活他只能打零工，2022年，小邸在家鄉開了一家小餐廳。小邸曾在朋友圈寫到：「越是痛苦的時候，越要懂得自己拯救自己。」小邸和家人說，下一步，他們將依法申請國家賠償，開啟新的人生。

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