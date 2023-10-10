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孩子冷壞了 厚棉校服剪開竟塞布條？ 吉林官方：防水層脫落

中國新聞組／北京10日電
網友剪開校服後發現填充物為碎布條。（取材自大皖新聞）
網友剪開校服後發現填充物為碎布條。（取材自大皖新聞）

天氣轉涼，吉林有位家長稱，孩子穿上材質較厚的秋冬長袖制服還是覺得冷。他剪開校服發現裡頭除了部分棉絮外還填充大量的碎布條。影片引發熱議，不少網友認為，這是學校吃校服回扣導致，「其中必有貓膩」 。該市委宣傳部將校服送驗，稱該條狀物為脫落的防水塗層，說法不被多數網友接受。當地教育局表示事件正在調查中。

大皖新聞報導，視頻中，爆料家長從校服的兩側袖口倒出來的全是碎布條、塑料條，並稱「洗衣服時總尋思袖頭一堆廢料，這能暖和麼？」

該家長還表示，放了一年的校服現在拆開一捏還是濕乎乎的，「不穿還不讓進校園，大冬天孩子穿這玩意能不冷麼？」

該網友女兒疑似就讀敦化市某小學，敦化市教育局一名工作人員表示，「領導正在調查，因為涉及到很多部門，所以現在屬於調查當中」，對於這種情況「是個例還是普遍現象，現在還沒法確定」。

另據央廣網報導，敦化市委宣傳部表示，條狀物為脫落的防水塗層，留樣校服已送省級權威部門進行品質檢測

不過，澎湃新聞評論，哪怕條狀物證實是防水塗層，不是保暖填充物，也很難說此事徹底「反轉」了。校服質量是否過關，保暖性能是否達標，要打消外界的質疑，仍然需要一個權威檢測結論。

值得一提的是，對於「不穿校服不讓進學校」的傳言，當地回應稱，不存在相關規定，但同時又表示，「基本都有學生上學時要穿校服的要求」。不難看出，穿不穿校服，家長和學生其實沒有多少自由選擇的餘地。

目前的回應，也許打消了很多網友「原來校服可以粗製濫造到如此地步」的想象，但防水塗層大量脫落所指向的校服質量問題，變相強制購買違背自願原則的問題，依然懸而未決。

校服裡的碎布條填充物。（取材自大皖新聞）
校服裡的碎布條填充物。（取材自大皖新聞）

教育局 檢測

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