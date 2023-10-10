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「北極鯰魚」炫富案 深圳前交通局官員爺爺被拔黨籍

中國新聞組／北京10日電
ID「北極鯰魚」的女子炫富事件，最終讓深圳市原交通局貨運管理分局局長鍾庚賜被處分開除黨籍。 （取材自微博）
ID「北極鯰魚」的女子炫富事件，最終讓深圳市原交通局貨運管理分局局長鍾庚賜被處分開除黨籍。 （取材自微博）

今年3月，ID「北極鯰魚」的網友在社交平台稱「家裡有9位數」、家人「感覺貪了」、「潤」到了澳洲等言論引發關注，網友要求對「北極鯰魚」的爺爺──前深圳交通局貨運管理分局局長鍾庚賜進行調查。日前，深圳市紀委監委做出回應，稱經立案審查調查，確認鍾庚賜嚴重違紀違法，將開除黨籍。

綜合媒體報導，事情發酵後，深圳市交通運輸局曾在3月24日通報表示，已就相關信息開展核查， 一直到6月29日有關部門始終未發布公告，甚至在9月網友網曬出深圳市交通運輸局「不予公開」的答覆函。

來源：YouTube

有網友說，這封答覆函中看到的是「權力的傲慢」，質疑相關部門是在藉助拖時間讓該事件悄然過去；還有網友表示，早在幾個月前就有媒體曝出北極鯰魚一家早就移民澳洲了，目前在國內的鍾家人也都身兼要職，既然不好查，那乾脆就不查了吧。

不過，深圳市紀委監委日前對鍾庚賜的違法問題進行了立案審查調查。日前公告，鍾庚賜對黨不忠誠不老實，多次串供對抗組織審查；藉機斂財，違規從事營利活動；未經批準，違規兼職取酬；利用職務便利為他人謀取利益，非法收受他人財物。

深圳市紀委監委表示，鍾庚賜嚴重違反黨的政治紀律、廉潔紀律，並構成嚴重職務違法，應予嚴肅處理。依據有關規定，經深圳市紀委常委會會議審議，決定給予鍾庚賜開除黨籍處分，按二級科員確定其退休待遇；收繳其違紀違法所得。

澳洲 退休 移民

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