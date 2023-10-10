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知名打假人王海：國企轉6億元給6歲女童 疑涉國有資產流失

中國新聞組／北京11日電
中冶地集團西北岩土工程公司被舉報，將直接轉帳給一個小女孩黃某個人帳戶近6億元資金。(視頻截圖)
中冶地集團西北岩土工程公司被舉報，將直接轉帳給一個小女孩黃某個人帳戶近6億元資金。(視頻截圖)

知名打假人王海在幫農民工討薪過程中，發現中冶地集團西北岩土公司多年前青海鉀肥項目部直接轉帳近6億元到一個6歲小女孩帳戶。他認為此舉涉嫌巨額國有資產流失，因此實名舉報岩土公司，要求調查。

紅星新聞報導，王海曾於去年12月發布微博稱，2011年9月5日河南農民趙愛民與中冶地集團西北岩土工程有限公司青海鉀肥項目部簽訂工程分包合同，工程已投入使用五年五個月，材料、勞務款僅支付60％左右。2019年以來，趙愛民多次催款皆無果。

王海在幫助趙愛民討要工程款過程中，發現岩土公司將近6億元轉至一名女孩私人帳戶。

按照王海一方的說法，2007年岩土公司中標了「金屬鎂一體化」10餘個工程項目，但岩土公司並未參與施工，而是由陜西長嘉實業（集團）發展有限公司掛靠岩土公司，以岩土公司名義施工。實際施工的負責人均是長嘉公司員工。

工程施工過程中，相關人員將岩土公司帳戶交給長嘉公司法定代表人黃某掌管，且不對黃某做任何限制，黃某可以任意轉帳支配岩土公司的資金。正是在此期間，上述國企帳戶直接向黃某女兒個人帳戶轉帳，金額累計近6億元。黃某女兒不是岩土公司員工，也不是長嘉公司員工，也未參與工程施工或向工程供應建材。因此在上述工程施工中，涉嫌國有資產大量流失。

王海除了在微博上實名公開舉報，其還向岩土公司紀委進行了舉報。岩土公司紀委曾於今年1月向其出具了一份「反饋函」。該「反饋函」顯示：沒有發現涉及公司黨委所管理的黨員幹部違紀的事實和依據。對於岩土公司紀委的回覆，王海一方認為並沒有對其舉報的具體事實作出回應，於是繼續進行舉報。

據報導，岩土公司紀委工作人員對此回應稱：「已經知道這個情況，正在按規定處理。如果有最新進展，會和舉報人聯繫。」

每次出現在媒體鏡頭前，總是戴副墨鏡的王海，是知名打假人。(取材自新京報)
每次出現在媒體鏡頭前，總是戴副墨鏡的王海，是知名打假人。(取材自新京報)

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